Taş Kağıt Makas Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Taş Kağıt Makas Dizisi Uyarlama mı?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Taş Kağıt Makas'ta sıra dışı bir hafıza yeteneği olan 'hipertimezi' hastası Umut karakterinin adalet mücadelesi ele alınıyor.

Umut'un hayatına belediye otobüsünde başlayıp karakolda biten bir olayla Alev de dahil olunca, işler bir anda değişiyor. Umut'ın babasının masum olduğunu kanıtlamak için verdiği mücadelede en büyük destekçisi Alev'in azimli duruşu oluyor. Hikayede, Harun'un parlak zekası ve karmaşık iç dünyası ile Fecir'in durdurulamaz sosyopatik güç mücadeleleri dikkat çekiyor. Alev'in kararlılığı ve Harun'un zekası, Fecir'in sosyopatik eğilimleri ile çatışıyor...