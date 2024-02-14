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Taş Kağıt Makas Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Taş Kağıt Makas Dizisi Uyarlama mı?

Taş Kağıt Makas Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Taş Kağıt Makas Dizisi Uyarlama mı?

fragman Kanal D dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.02.2024 - 00:18

MF Yapım imzalı yeni dizi Taş Kağıt Makas, güçlü oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncuları arasında Hande Ataizi, Ozan Güven, Ekin Koç, Burak Yörük ve Bülent Seyran gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizisinin konusu nedir? Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor? 

İşte, Taş Kağıt Makas dizisi hakkında merak edilenler...

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Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Taş Kağıt Makas, Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor!

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Taş Kağıt Makas, Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor!

Dizi severlerin merakla beklediği Taş Kağıt Makas dizisinde sevilen oyuncu Ekin Koç, 'Umut' karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Ayrıca dizide Serra Arıtürk, 'Alev', Ozan Güven 'Harun' ve Burak Yörük 'Fecir' karakterine hayat veriyor. Hande Ataizi ise, Cumhuriyet Savcısı Süreyya rolüyle karşımıza çıkıyor.

Taş Kağıt Makas Dizisinin Konusu Nedir?

Taş Kağıt Makas Dizisinin Konusu Nedir?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Taş Kağıt Makas'ta sıra dışı bir hafıza yeteneği olan 'hipertimezi' hastası Umut karakterinin adalet mücadelesi ele alınıyor. 

Umut'un hayatına belediye otobüsünde başlayıp karakolda biten bir olayla Alev de dahil olunca, işler bir anda değişiyor. Umut'ın babasının masum olduğunu kanıtlamak için verdiği mücadelede en büyük destekçisi Alev'in azimli duruşu oluyor. Hikayede, Harun'un parlak zekası ve karmaşık iç dünyası ile Fecir'in durdurulamaz sosyopatik güç mücadeleleri dikkat çekiyor. Alev'in kararlılığı ve Harun'un zekası, Fecir'in sosyopatik eğilimleri ile çatışıyor...

Taş Kağıt Makas Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Taş Kağıt Makas Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ekin Koç - Umut

  • Serra Arıtürk - Alev

  • Ozan Güven - Harun

  • Hande Ataizi - Süreyya 

  • Burak Yörük - Fecir 

  • Hüseyin Avni Danyal - Kadri

  • Aytaç Uşun

  • Bülent Seyran

  • Selim Galip

  • Anıl Taşezen

Taş Kağıt Makas Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Taş Kağıt Makas Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Taş Kağıt Makas dizisinin 'Hatırlamak ile unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan' senaryosunu, Uğraş Güneş kaleme alıyor. Dizisinin uyarlama ya da gerçek hayat hikayesinden alıntı olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor.

Taş Kağıt Makas Dizisi Nerede Çekiliyor?

Taş Kağıt Makas Dizisi Nerede Çekiliyor?

Taş Kağıt Makas dizisinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiği biliniyor.

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Taş Kağıt Makas Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Taş Kağıt Makas Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Taş Kağıt Makas dizisinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. Fakat dizinin yakın bir tarihte yayınlanması bekleniyor.

İşte, Taş Kağıt Makas Dizisinin İlk Bölüm Fragmanı

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