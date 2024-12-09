Yalnızca Havaalanında Bagajını Beklerken Kendini Dünya Turu Yapıyormuş Gibi Hissedebileceğin 14 Şarkı
Yalnızca Havaalanında Bagajını Beklerken Kendini Dünya Turu Yapıyormuş Gibi Hissedebileceğin 14 Şarkı
Bagajınızı beklerken, hiç bilmediğiniz bir yere yapacağınız yolculuğun heyecanı tüm vücudunuzu sarmaya yetiyor. Maceralarla dolu anlara adım atarken, büyüleyici anlar peşinizi hiç bırakmasın... İyi dinlemeler!
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1. Bad Habits
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2. This is the Life
3. Little Bit of Love
4. Snap
5. Young , Wild and Free
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6. Lush Life
7. My Way
8. Je veux
9. Where Is My Mind?
10. I Follow Rivers
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11. Historia De Un Amor
12. Survivor
13. Come
14. Beautiful Girl
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