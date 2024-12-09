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Yalnızca Havaalanında Bagajını Beklerken Kendini Dünya Turu Yapıyormuş Gibi Hissedebileceğin 14 Şarkı

etiket Yalnızca Havaalanında Bagajını Beklerken Kendini Dünya Turu Yapıyormuş Gibi Hissedebileceğin 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 12:16

Bagajınızı beklerken, hiç bilmediğiniz bir yere yapacağınız yolculuğun heyecanı tüm vücudunuzu sarmaya yetiyor. Maceralarla dolu anlara adım atarken, büyüleyici anlar peşinizi hiç bırakmasın... İyi dinlemeler!

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1. Bad Habits

2. This is the Life

3. Little Bit of Love

4. Snap

5. Young , Wild and Free

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6. Lush Life

7. My Way

8. Je veux

9. Where Is My Mind?

10. I Follow Rivers

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11. Historia De Un Amor

12. Survivor

13. Come

14. Beautiful Girl

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