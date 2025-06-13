Yalın’dan Yaz Gibi İçini Isıtan Şarkılar Listesi

Yalın’ı bilmeyen, dinlemeyen kaldı mı gerçekten? Hani şu “Ellerine sağlık” dediğimiz, “Küçücüğüm” diye içimizin yağlarını eriten o tatlı ses... İşte o Yalın, yaz güneşi gibi içimizi ısıtan şarkıların efendisi.

Her yaz mutlaka bir Yalın şarkısı bulur gönlümüzü... Kimi zaman bir ayrılığı daha kolay atlatırız onunla, kimi zaman deniz kenarında elimizde dondurma, kulağımızda Yalın’la keyif yaparız. Şimdi senin için tam da bu hissi yaşatacak sımsıcak bir Yalın şarkıları listesi hazırladık.

Hazırsan Yalın’la yaza giriş yapıyoruz!😎☀️