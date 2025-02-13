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Yakışıklı Güvenlik Olarak Bilinen Sosyal Medya Ünlüsüne 'Usulsüz Çakar' Cezası: Ehliyetine El Koyuldu!

Yakışıklı Güvenlik Olarak Bilinen Sosyal Medya Ünlüsüne 'Usulsüz Çakar' Cezası: Ehliyetine El Koyuldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2025 - 09:32

Sosyal medyada 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli isimli kişi, aracına taktığı usulsüz çakar nedeniyle trafik denetiminde yakalandı. 

‘Yakışıklı Güvenlik’e çakar kullanımı başta olmak üzere aracın cam filmi ve izinsiz logo kullanımı gibi ihlaller de eklenerek toplamda 142.255 TL’lik idari para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine de el koyulan ‘Yakışıklı Güvenlik’in aracı da 30 gün trafikten men edildi.

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Sosyal medyada “Yakışıklı Güvenlik” olarak tanınan TikTok fenomeni Muhammet Sürmeli, aracına taktığı usulsüz çakar nedeniyle trafik denetiminde yakalandı.

Sosyal medyada “Yakışıklı Güvenlik” olarak tanınan TikTok fenomeni Muhammet Sürmeli, aracına taktığı usulsüz çakar nedeniyle trafik denetiminde yakalandı.

Sürmeli’ye, çakar kullanımı başta olmak üzere bir dizi trafik ihlali nedeniyle toplam 142.255 TL idari para cezası kesildi.

Sürmeli’ye, çakar kullanımı başta olmak üzere bir dizi trafik ihlali nedeniyle toplam 142.255 TL idari para cezası kesildi.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan Muhammet Sürmeli’nin aracında yapılan kontrollerde, usulsüz çakar kullanımı tespit edildi. Bunun yanı sıra, aracın cam filmi ve izinsiz logo kullanımı gibi ihlaller de ceza yazılmasına neden oldu.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan Muhammet Sürmeli’nin aracında yapılan kontrollerde, usulsüz çakar kullanımı tespit edildi. Bunun yanı sıra, aracın cam filmi ve izinsiz logo kullanımı gibi ihlaller de ceza yazılmasına neden oldu.

Ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, aracı da 30 gün boyunca trafikten men edildi.

Ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, aracı da 30 gün boyunca trafikten men edildi.

İşte ehliyetine el koyulan kişinin görüntüleri...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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