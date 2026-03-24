Yakışıklı Güvenlik Olarak Bilinen Fenomen Emlakçılığa Başladığını Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
24.03.2026 - 16:52

2010'ların sonunda hayatımıza giren TikTok internet kültürünü derinden etkiledi. Sektörün ağır toplarının bile politikalarını değiştirdi. Ülkemizde de çokça ilgi gören platform yüzlerce fenomen çıkardı. Bir güvenlik görevlisiyken fenomen olan ve ardından şarkıcılığa da soyunan Muhammet Sürmeli isimli Yakışıklı Güvenlik emlakçılığa başladığını duyurdu.

Muhammet Sürmeli TikTok'ta çektiği videolarla tanınıp ülke çapında fenomen olmuştu.

Bir süredir gündeme düşmeyen Sürmeli yeni bir projeyle karşımıza çıktı.

Sürmeli kariyerini farklı bir yöne çevirdi.

'Emlak sadece alım satım yapmak değil, doğru kararı doğru zamanda verebilmektir. Eğer siz de doğru yatırımı yapmak, değerinde satış gerçekleştirmek ya da hayalinizdeki evi bulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Şeffaflık, güven ve profesyonellik ile Sürmeli Grup her zaman yanınızda. DM’den ulaşmayı, hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.' sözleriyle yeni girişimini paylaştı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
