Yakın Zamanda Düğünü Olanlar Buraya! Unutulmaz Bir İlk Dans İçin 15 Harika Şarkı
Yakın Zamanda Düğünü Olanlar Buraya! Unutulmaz Bir İlk Dans İçin 15 Harika Şarkı
Duygusal anlardan enerjik ritimlere kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz bu şarkılarla, düğün gününüzde mükemmel ilk dans şarkısını bulmanız işten bile değil. Şimdi, bu listeye göz atarak, aşk dolu anlarınızı eşsiz bir müzikle taçlandırmaya hazırlanın!👇
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1. Yaşar- Gel Benimle
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2. Ed Sheeran- Perfect
3. Sefarad- Seni Ne Çok Sevdiğimi
4. Bora Öztoprak- Seni Seviyorum
5. John Legend- All of Me
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6. Frankie Vali- Can't Take My Eyes Off You
7. Christina Perri - A Thousand Years
8. Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel
9. Sezen Aksu- Hoş Geldin
10. Goran Karan - Stay With Me
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