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Yakın Zamanda Düğünü Olanlar Buraya! Unutulmaz Bir İlk Dans İçin 15 Harika Şarkı

etiket Yakın Zamanda Düğünü Olanlar Buraya! Unutulmaz Bir İlk Dans İçin 15 Harika Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 22:17

Duygusal anlardan enerjik ritimlere kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz bu şarkılarla, düğün gününüzde mükemmel ilk dans şarkısını bulmanız işten bile değil. Şimdi, bu listeye göz atarak, aşk dolu anlarınızı eşsiz bir müzikle taçlandırmaya hazırlanın!👇

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1. Yaşar- Gel Benimle

2. Ed Sheeran- Perfect

3. Sefarad- Seni Ne Çok Sevdiğimi

4. Bora Öztoprak- Seni Seviyorum

5. John Legend- All of Me

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6. Frankie Vali- Can't Take My Eyes Off You

7. Christina Perri - A Thousand Years

8. Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel

9. Sezen Aksu- Hoş Geldin

10. Goran Karan - Stay With Me

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11. Yalın- Sesinde Aşk Var

12. Yann Tiersen- La Valse d'Amelie

13. Elvis Costello- She

14. Nilüfer- Ta Uzak Yollardan

15. Ebru Gündeş& Murat Boz- Sonsuza Dek

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