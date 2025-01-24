Yağmurlu Günlerde Trafikte Sıkışıp Kaldığınızda Öfkenizi Yumuşatacak 12 Şarkı
Yağmurlu Günlerde Trafikte Sıkışıp Kaldığınızda Öfkenizi Yumuşatacak 12 Şarkı
Trafik oluşması için tek bir yağmur damlası bile yetiyor ve bazen olduğumuz noktada saatlerde çakılı kalabiliyoruz. bu sinir bozucu anda keyfimizi yerine getirecek tek şeyin şarkı dinlemek olduğunu düşününce iyi bir playliste ihtiyacınız var. Bizim önerilerimiz:
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1. Save Your Tears
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2. Dancing on Dangerous
3. Acele Etme
4. Ben Seni Arayamam
5. Dünyadan Uzak
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6. Bir De Bana Sor
7. Take You Dancing
8. Zaferlerim
9. Erkekler de Yanar
10. Ayrılamayız Biz
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11. Ben Yola Gelmem
12. Mutlu Olmak İçin
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