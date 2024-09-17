Yabancıya Konut Satışında Ağustos Ayı Verileri Açıklandı: Rusya ve Ukrayna Vatandaşları Zirvede
Yabancıya Konut Satışında Ağustos Ayı Verileri Açıklandı: Rusya ve Ukrayna Vatandaşları Zirvede
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2024 verilerini açıklarken yabancıya satılan konut sayılarını da duyurdu. Listede Rus vatandaşların etkisi görülürken İran vatandaşları da zirvede yer aldı.
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Yabancılara yapılan konut satışları, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 düşüş göstererek 2 bin 257 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise yabancılara konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.
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Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu vatandaşlarına 381, İran vatandaşlarına 171 ve Ukrayna vatandaşlarına 161 adet olarak gerçekleşti.
Daha önce Arapların aldığı konutlar gündem olurken Ağustos ayında ilk onda etkilerinin azalmaya başladığı görüldü.
İlk üç ülkeyi takip eden ülkeler sırasıyla; Almanya, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve ABD.
Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.
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