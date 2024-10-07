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Volkan Demirel, Teknolojiye Mesafeli Teknik Direktörleri Eleştirdi

Volkan Demirel, Teknolojiye Mesafeli Teknik Direktörleri Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 13:14

Hatayspor'da teknik direktörlük görevini tamamladıktan sonra televizyonda yorumculuk yapan Volkan Demirel, katıldığı programda çok sert bir şekilde teknik direktörleri eleştirdi.

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Geleneksel yöntemlerle hocalık yapmaya çalışan ve teknolojiye mesafeli teknik direktörleri eleştirdi.

Geleneksel yöntemlerle hocalık yapmaya çalışan ve teknolojiye mesafeli teknik direktörleri eleştirdi.

Volkan Demirel, "Bazı hocalara iPad ver, bunun play tuşu nerede der. Böyle hocalık olmaz, öğreneceksin. Ben kendim öğrendim kimse öğretmedi" dedi.

Volkan Demirel, "Bazı hocalara iPad ver, bunun play tuşu nerede der. Böyle hocalık olmaz, öğreneceksin. Ben kendim öğrendim kimse öğretmedi" dedi.

Volkan Demirel, "Yardımcı hocayken oturdum bilmediğim programları indirdim. İş başa düştü mü öğrenirsin. Araban bozulunca tamirciye gidersin ama al bir eline tornavidayı" dedi.

Volkan Demirel, "Yardımcı hocayken oturdum bilmediğim programları indirdim. İş başa düştü mü öğrenirsin. Araban bozulunca tamirciye gidersin ama al bir eline tornavidayı" dedi.

Volkan Demirel, "Oyuncu hocam ben niye burada duracağım derse ya da hocam biz bu rakibe niye cevap veremiyoruz derse 'bizden iyiler' diyemezsin. Ben size anlatamadım o yüzden iyiler diyeceksin" dedi.

Volkan Demirel, "Oyuncu hocam ben niye burada duracağım derse ya da hocam biz bu rakibe niye cevap veremiyoruz derse 'bizden iyiler' diyemezsin. Ben size anlatamadım o yüzden iyiler diyeceksin" dedi.

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