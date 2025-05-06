Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Açıklama: "Burada Çok Mutluyuz"

Osimhen yaptığı açıklamada mutluluğunu gizlemedi:

'Burada bulunmak şu ana kadar benim için büyük bir keyifti, her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarı gerçekten muazzam, tutkularıyla insanı büyülüyorlar. Türk halkının futbola olan ilgisi olağanüstü. Ailemle birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hatta kızım henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını ezbere söylüyor. Türkiye’nin en büyük kulübü Galatasaray’da yer almak benim için büyük bir gurur.'