Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Açıklama: "Burada Çok Mutluyuz"
Victor Osimhen, Galatasaray’da kiralık olarak gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisini almak istese de bu transferin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Napoli’nin yüksek bonservis beklentisi süreci çıkmaza sokuyor. Taraftar ise sosyal medyada kampanyalarla yönetime Osimhen’in kalması yönünde baskı yapıyor. Galatasaray yönetimi, şartların oluşması halinde transfer için tüm imkanları seferber etmeye hazır.
Osimhen de son katıldığı reklam tanıtımında umutlu cümleler sarf etti.
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Kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.
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Osimhen'den ümit veren açıklamalar.
"5.yıldızı takacağız"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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