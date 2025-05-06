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Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Açıklama: "Burada Çok Mutluyuz"

Victor Osimhen'den Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Açıklama: "Burada Çok Mutluyuz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 16:18

Victor Osimhen, Galatasaray’da kiralık olarak gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisini almak istese de bu transferin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Napoli’nin yüksek bonservis beklentisi süreci çıkmaza sokuyor. Taraftar ise sosyal medyada kampanyalarla yönetime Osimhen’in kalması yönünde baskı yapıyor. Galatasaray yönetimi, şartların oluşması halinde transfer için tüm imkanları seferber etmeye hazır.

Osimhen de son katıldığı reklam tanıtımında umutlu cümleler sarf etti.

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Kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

Kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

Victor Osimhen, kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline geldi. Sahadaki enerjisi, hırsı ve attığı gollerle tribünlerin gözdesi oldu. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen için taraftarlar, astronomik de olsa bonservisinin alınmasını istiyor.

Osimhen'den ümit veren açıklamalar.

Osimhen'den ümit veren açıklamalar.

Osimhen yaptığı açıklamada mutluluğunu gizlemedi: 

'Burada bulunmak şu ana kadar benim için büyük bir keyifti, her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarı gerçekten muazzam, tutkularıyla insanı büyülüyorlar. Türk halkının futbola olan ilgisi olağanüstü. Ailemle birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hatta kızım henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını ezbere söylüyor. Türkiye’nin en büyük kulübü Galatasaray’da yer almak benim için büyük bir gurur.'

"5.yıldızı takacağız"

"5.yıldızı takacağız"

Victor Osimhen, 'Takıma, hocama, başkanıma ve yönetime, buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5’inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı” açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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