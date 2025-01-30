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Verdiğin Cevaplara Göre Lisede En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Lisede En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 23:05

Hadi, biraz nostalji yapalım! Herkesin lisede bir dönemi, müzikle iç içe geçmiştir. O dönem, kulaklıkla başımızı sıraya eğip, takıldığımız bir şarkıyı tekrar tekrar dinlerdik, bıkmadan… Şimdi, bu testle, senin lisede en çok dinlediğin şarkıyı tahmin edebileceğimizi söylesek! Bakalım bu konuda başarılı olacak mıyız?

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi yıllar arasında geçti lise yılların?

2. Okuduğun alanı seç şimdi de bakalım!

3. Peki, favori dersin hangisi?

4. O yıllara daha çok dönelim. Sabahları ilk ders için dakik bir öğrenci miydin?

5. Lise yıllarını puanlamanı istesek.

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6. Okulda en sevdiğin mekan hangisiydi?

7. "Hocam ödev vardı” cümlesine tepkin nasıldı?

8. Son olarak, karne gününün gelmesi seni endişelendirir miydi?

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miray soysal
miray soysal
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