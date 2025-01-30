Verdiğin Cevaplara Göre Lisede En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

Hadi, biraz nostalji yapalım! Herkesin lisede bir dönemi, müzikle iç içe geçmiştir. O dönem, kulaklıkla başımızı sıraya eğip, takıldığımız bir şarkıyı tekrar tekrar dinlerdik, bıkmadan… Şimdi, bu testle, senin lisede en çok dinlediğin şarkıyı tahmin edebileceğimizi söylesek! Bakalım bu konuda başarılı olacak mıyız?

Hazırsan başlayalım👇