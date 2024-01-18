Vegan Beslenmenin Covid-19'dan Koruyabileceği Ortaya Çıktı
Vegan Beslenmenin Covid-19'dan Koruyabileceği Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.iflscience.com/is-a-vegan...
Covid-19'un pandemi olarak ilan edilmesinin dördüncü yıldönümü yaklaşıyor. 2024 yılında aşıların bulunabilirliği, 2020'nin başında yetkililerin kontrol altına almak için mücadele ettiği hastalıktan çok farklı bir canavar haline getirdi. O zamandan bu yana SARS-CoV-2 virüsü ve etkileri hakkında çok şey öğrendik, ancak bu araştırma önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Yakın tarihli bir yayın, vejetaryen veya vegan diyetin Covid-19'a karşı korunmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair bir dizi yeni manşete yol açtı, ancak bazı uzmanlar çalışmanın abartıyı karşıladığına ikna olmadı.
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Araştırma ekibi, Mart ve Temmuz 2022 tarihleri arasında işe alınan 702 Brezilyalı yetişkinden elde edilen verileri kullanarak, bu kişileri beyan ettikleri beslenme alışkanlıklarına göre omnivor (424 kişi) veya ağırlıklı olarak bitki temelli (278 kişi) gruplara ayırdı.
Verilerin analizi, omnivorların bildirilen Covid-19 vakalarının bitki temelli gruplardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu (yüzde 52'ye karşı yüzde 40) ve yüzde 18'inin orta ila şiddetli semptomlar bildirmesiyle (yüzde 11'e karşı) daha zor zamanlar geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.
Genel olarak bakıldığında ve karıştırıcı faktörler düzeltildikten sonra, çalışma, çoğunlukla vejetaryen veya vegan bir diyet uygulayanların, hepçil bir diyetle beslenenlere göre hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 39 daha az olduğu sonucuna varmıştır.
Makalenin yazarları şöyle diyor: "Bitki temelli diyetlerin veya vejetaryen beslenme modellerinin uygulanmasını tavsiye ediyoruz." Ancak çalışmada doğrudan yer almayan bazı uzmanlar bu tavsiyenin çok erken olduğuna inanıyor.
Newcastle Üniversitesi'nde kanıt sentezi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Gavin Stewart da örneklem sayısının nispeten küçük olması ve çalışmanın gözlemsel niteliği nedeniyle sonuçlara itiraz etmiştir.
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Makalede hem beslenme bilgilerinin hem de Covid-19 enfeksiyon geçmişinin kendi kendilerine bildirildiği açıkça belirtilmiştir. Bu tür veri toplamalar her zaman önyargıya yol açmaktadır. Örneğin, insanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak beslenme alışkanlıkları hakkında yanlış bilgi verebilir ve bazı insanlar asemptomatik COVID geçirmiş olabilir ve bu nedenle enfekte olduklarının farkında olmayabilirler.
Profesör McConway, araştırmacıların farklı gruplarda önceden var olan tıbbi durumlar gibi sonuçları etkileyebilecek birçok faktörü hesaba katmak için istatistiksel ayarlamalar yaptıklarını, ancak tüm temellerinizi kapsamanın neredeyse imkansız olduğunu kabul etti.
Profesör McConway, "Elbette, Covid-19 enfeksiyonu riski üzerindeki herhangi bir etkisi dışında, insanların diyetlerindeki bitki bazlı gıda miktarını artırmak istemelerinin birçok nedeni var" dedi. Örneğin, pek çok kişi çevre kaygısı ya da hayvansal ürün tüketimine ideolojik bir itiraz nedeniyle bitki temelli bir yaşam tarzını benimsiyor.
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