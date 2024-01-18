Vegan Beslenmenin Covid-19'dan Koruyabileceği Ortaya Çıktı

Yazarların kendileri ve burada alıntılanan uzmanlar tarafından vurgulanan uyarılar göz önüne alındığında, yalnızca bu çalışmaya dayanarak tüm yaşam tarzınızı değiştirmek yersiz olacaktır. Bununla birlikte, çalışmadaki 'bitki temelli' grubun, hala et yiyen ancak daha az sıklıkla et yiyen 'flexitarians' olarak adlandırılan grubu içerdiğini de hatırlamakta fayda var.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...