Çin’deki Korkutucu Ölümcül Virüs Deneyi: “Bu Çılgınlık Çok Geç Olmadan Durdurulmalı”
Çin’deki Korkutucu Ölümcül Virüs Deneyi: “Bu Çılgınlık Çok Geç Olmadan Durdurulmalı”
Çin’deki bilim insanlarının, genetiğiyle oynanmış fareler üzerinde yüzde 100 ölüm oranına sahip bir virüs için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Virüs enjekte edilen fareler, hızlı kilo kaybı, uyuşukluk ve gözlerinin tamamen beyaza döndüğü gözlenmiş. Batılı uzmanlar ise deneylerin acil olarak durdurulması gerektiğini ifade ediyor.
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Koronavirüs pandemisinde yaşananlar henüz akıllardaki yerini korurken, virüsün Çin’de bulunan hayvan pazarlarından yayıldığı iddia ediliyordu.
Çin’deki yeni bir çalışma ise ‘korkunç’ olarak tamamlandı.
NTV’de yer alan habere göre; Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insaları laboratuvar ortamında genetik olarak insanlara benzeyecek şekilde tasarlanmış fareler üzerinde virüsü denedi. Enfeksiyon kapan farelerin, beş gün içinde önemli ölçüde kilo verdikleri uyuştukları ve gözlerinin beyaza döndüğünü gözlemlendi.
Virüs enjekte edilen fareler 8 gün içinde ise hayatını kaybetti.
Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre virüs "Sars-CoV-2"ye benziyordu ve 2017 yılında Covid salgını öncesinde zaten keşfedilmişti. Araştırmacılar, "Bu durum "GX_P2V"nin insanlara yayılma riskinin altını çiziyor ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin patojenik mekanizmalarını anlamak için benzersiz bir model sağlıyor." ifadelerini kullandı.
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University College London'ın Genetik Enstitüsü'nden epidemiyoloji uzmanı Francois Balloux, araştırmayı "korkunç" ve "bilimsel açıdan tamamen anlamsız" olarak nitelendirdi.
“İnsanlaştırılmış garip bir fare türünün rastgele bir virüsle zorla enfekte edilmesinden öğrenilebilecek ilgi çekici hiçbir şey göremiyorum. Tam tersine, bu tür deneylerin ters gidebileceğini görebiliyordum.
Stanford'dan emekli tıp profesörü Dr. Gennadi Glinsky ise deney hakkında, "Bu çılgınlığın çok geç olmadan durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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