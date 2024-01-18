Çin’deki Korkutucu Ölümcül Virüs Deneyi: “Bu Çılgınlık Çok Geç Olmadan Durdurulmalı”

Çin’deki bilim insanlarının, genetiğiyle oynanmış fareler üzerinde yüzde 100 ölüm oranına sahip bir virüs için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Virüs enjekte edilen fareler, hızlı kilo kaybı, uyuşukluk ve gözlerinin tamamen beyaza döndüğü gözlenmiş. Batılı uzmanlar ise deneylerin acil olarak durdurulması gerektiğini ifade ediyor.