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Yeniden Ortaya Çıktı: Domuz Gribi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Yeniden Ortaya Çıktı: Domuz Gribi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Elif
Elif - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:30

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu hastalıklardan birisi de domuz gribi oldu. Solunum yolu hastalıklarından biri olan domuz gribi, diğer grip virüsleriyle benzer semptomları gösteriyor. Ancak tedavi edilmediği takdirde bazı hastalarda çeşitli akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor. 

Peki domuz gribi nedir? Belirtileri nedir? Domuz gribi bulaşıcı mı?

Önemli Not: Bu içerik herhangi bir öneri niteliği taşımamaktadır. Her birey için bu sürecin farklı olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Olası bir sağlık sorununuzda mutlaka bir hekime danışınız.

Kaynak: https://www.mayoclinic.org/diseases-c...
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Domuz Gribi Nedir?

Domuz Gribi Nedir?

H1N1 virüsü olarak da bilinen influenza virüsünden kaynaklanan domuz gribi, bir çeşit solunum yolu hastalığıdır. Bu hastalığa domuz gribi denilmesinin nedeni ise H1N1 virüsünün domuzlarda görülen virüsle benzerlik göstermesidir.

Bu hastalık insanlardaki griple kuş gribinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Oldukça tehlike olan bu hastalık ilk defa 2009 senesinde Meksika'da keşfedilmiş ve daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Domuz gribi, her ne kadar mevsimsel griple benzerlik gösterse de daha ağır belirtilere yol açabilir.

Domuz Gribi Bulaşıcı Bir Hastalık mıdır?

Domuz Gribi Bulaşıcı Bir Hastalık mıdır?

Domuz gribi bulaşıcı bir hastalıktır. Domuz gribine yol açan H1N1 virüsü, aniden ortaya çıkar. Nefes borusundan üst solunum yollarına kadar iltihaplanmaya sebep olur. Eğer ilerlerse alt solunum yollarını da ele geçirir.

Virüs vücuda girdiği andan itibaren üremeye başlar ve bu süre 1 ila 4 gün arası sürer. Ayrıca bazı insanlarda bu süre bir haftaya kadar çıkabilir. 

Bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı hastaların dikkat etmesi gerekir. Kişiler belirti göstermeden birkaç gün önceden bulaştırıcılığı başlar. Bulaştırma süresi de bir haftaya kadar da çıkabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Domuz Gribi Hastalığıyla İlgili Açıklaması

Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir?

Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir?

Domuz gribinde belirtiler en az 3 gün, en fazla 1 hafta boyunca sürer. Hastanın bağışıklık sistemine göre bazı belirtiler 2 haftayı bulabilir. Aynı zamanda ağır semptom gösteren hastaların hastaneye yatması gerekebilir. 

Hastanın bağışıklık sistemine göre değişiklik gösterse de genel olarak görülen belirtiler şunlardır;

  • İştah kaybı

  • Halsizlik

  • Ateş

  • Öksürük

  • Titreme ve üşüme

  • Kas ağrıları

  • Burun tıkanıklığı

Çocuklarda ise huzursuzluk, uykudan uyanma, nefes alıp vermede zorlanma, vücutta döküntüler görülür.

  • Nadiren de olsa kusma ve ishal

  • Göğüs ağrısı

Domuz gribi; kronik hastalığı bulunan kişilerde, hamilelerde daha ağır seyredebilir ve istenmeyen problemlere sebep olur.

Domuz gribi; kronik hastalığı bulunan kişilerde, hamilelerde daha ağır seyredebilir ve istenmeyen problemlere sebep olur.

Özellikle kalp ve akciğer hastalığı bulunanlarda domuz gribi, pek çok organda iltihaplanma yapabilir. Akciğerde görülen iltihaplanmalar ileride zatürreye, hemorajik bronşit gibi ciddi durumlara sebep olabilir. Bu hastalıklar genellikle hastalığın belirti göstermesinden itibaren iki gün içerinde kendini gösterir.

Domuz Gribi Nasıl Bulaşır ve Nelere Dikkat Edilmeli?

Domuz Gribi Nasıl Bulaşır ve Nelere Dikkat Edilmeli?

Domuz gribine sebep olan H1N1 virüsü, sadece insanlarda değil aynı zamanda kuşlarda ve domuzlarda görülen virüslerin karışımından ortaya çıkmıştır. Bu virüs, evrim geçirerek domuzdan insana bulaşan bir hale gelmiştir. Bundan dolayı H1N1 virüsü solunum yoluyla domuzdan geçebilir.

İnsandan insana öksürme, hapşırma gibi yollarla bulaşan domuz gribi, özel eşyaların kullanımıyla da yayılabilir. Domuz gribinden korunmanın başlıca yolu, aşı olmak ve enfekte olan kişiden yakın temastan kaçınmaktır.

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Domuz Gribi Nasıl Teşhis Edilir?

Domuz Gribi Nasıl Teşhis Edilir?

Domuz gribi, soğuk algınlığı ya da diğer mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiği için oldukça zor teşhis edilir. Genellikle hastalar, uzun süreli yüksek ateşte sağlık kuruluşlarına başvurur. Bu nedenle halsizlik, vücut ağrıları gibi belirtiler başladığı zaman uzman kişilere başvurulmalıdır.

Domuz gribinin teşhis edilmesinde çeşitli yöntemlere başvurulur. Özellikle burundan ve ağzın arkasından alınan sürüntü örneği oldukça önemlidir. PCR testi ile bu hastalığa sebep olan virüs tespit edilebilir. Aynı zamanda kan örneği, çeşitli radyolojik görüntüleme tetkikleri ile de domuz gribi teşhis edilebilir.

Domuz Gribi Nasıl Tedavi Edilir?

Domuz Gribi Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalığın ortaya çıkmasını engellemek için domuz gribi aşısını yaptırmak oldukça önemlidir. Tek dozluk domuz gribi aşısı ile domuz gribinden korunma sağlanabilir. Ancak domuz gibinin kesin bir tedavi şekli yoktur. Diğer gribal enfeksiyonlarda kullanılan ilaçlardan faydalanılır. 

Uzman doktorlar, domuz gribine yakalanan kişilere gerekli ilaçları yazarak hastalığın ilerlemesini engellerler.

İlaçların yanında bol sıvı alımı ve dinlenme de oldukça önemlidir. Ağır semptomlar gösteren hastaların hastaneye yatırılması gerekebilir. Özelikle domuz gribine yakalanan hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve çocuklar tedbir amaçlı hastanede yatırılması gerekir.

Domuz Gribinden Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Domuz Gribinden Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Domuz gribinden korunmanın en etkili yolu aşıların yaptırılmasıdır. 

Ancak aşı yapılmış olsa dahi genel korunma önlemlerinin alınması gereklidir. 

Domuz gribinden korunmak için;

  • Eller sık sık yıkanmalı

  • Kalabalık ortamlarda maske takılmalı 

  • Kapalı ortamlar havalandırılmalı

  • Kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı

  • Hasta kişilerle temas edilmemeli

  • Öksürürken veya hapşırırken ağız kağıt mendille kapatılmalı

  • Yeterli sıvı alınımına dikkat edilmeli, bol vitamin alınmalı

  • Hastalık durumunda dışarı çıkılmamalı

  • Hastalık durumunda doktora başvurulmalı

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