Yeniden Ortaya Çıktı: Domuz Gribi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu hastalıklardan birisi de domuz gribi oldu. Solunum yolu hastalıklarından biri olan domuz gribi, diğer grip virüsleriyle benzer semptomları gösteriyor. Ancak tedavi edilmediği takdirde bazı hastalarda çeşitli akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor.

Peki domuz gribi nedir? Belirtileri nedir? Domuz gribi bulaşıcı mı?

Önemli Not: Bu içerik herhangi bir öneri niteliği taşımamaktadır. Her birey için bu sürecin farklı olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Olası bir sağlık sorununuzda mutlaka bir hekime danışınız.