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Vallahi Değmez! Ex'inize Mesaj Atmanızı Engelleyecek 10 Şarkı

etiket Vallahi Değmez! Ex'inize Mesaj Atmanızı Engelleyecek 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 23:42

Bazen birini unutmak ve eski defterleri kapatmak zor gelir. O anlarda seni sonsuz şekilde destekleyecek bir şeylere ihtiyaç duyarsın. İşte bu şarkılarda resmen size 'Vallahi değmez!' diye haykırıyor. Hazırsanız listeye başlayalım!

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1. Sana Ne Kime Ne

2. Sana Neler Edeceğim

3. Aldırma Deli Gönlüm

4. Aramazsan Arama

5. Kandıramazsın Beni

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6. Ben Aptal Mıyım

7. İlahi Adalet

8. Şıkır Şıkır

9. Yürü Anca Gidersin

10. Asrın Hatası

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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