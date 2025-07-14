Vallahi Değmez! Ex'inize Mesaj Atmanızı Engelleyecek 10 Şarkı
Bazen birini unutmak ve eski defterleri kapatmak zor gelir. O anlarda seni sonsuz şekilde destekleyecek bir şeylere ihtiyaç duyarsın. İşte bu şarkılarda resmen size 'Vallahi değmez!' diye haykırıyor. Hazırsanız listeye başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sana Ne Kime Ne
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sana Neler Edeceğim
3. Aldırma Deli Gönlüm
4. Aramazsan Arama
5. Kandıramazsın Beni
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ben Aptal Mıyım
7. İlahi Adalet
8. Şıkır Şıkır
9. Yürü Anca Gidersin
10. Asrın Hatası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın