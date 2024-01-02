Uzun Zamandır Birikte Görüntülenmeyen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan "Sorun Yok" Storysi Geldi!
Uzun Zamandır Birikte Görüntülenmeyen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan "Sorun Yok" Storysi Geldi!
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin bir süredir ekranlarda gözükmemesi 'acaba ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getiriyordu. Ancak ünlü çifti birlikte paylaştıkları hikaye ile sevenlerine 'sorun yok' mesajı verdiler.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisini mutlaka duymuşsunuzdur.
Ünlü televizyoncu, Şeyma Subaşı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmış ve yeni ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etmişti.
İlişkisini "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum." sözleriyle anlatan Acun Ilıcalı sevgilisiyle nadiren de olsa fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.
Ancak ünlü çiftimiz bir süredir gözlerden uzak...
Hal böyle olunca da hayranların aklına tek bir soru geliyor: "Acaba ayrıldılar mı?"
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Ünlü çiftimiz de uzun süredir birlikte görünmediklerini fark etmiş olacaklar ki...
Birlikte bir Instagram storysi paylaştılar. Ünlü çift bu story ile "Sorun yok" mesajı verdiler.
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