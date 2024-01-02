Uzun Zamandır Birikte Görüntülenmeyen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan "Sorun Yok" Storysi Geldi!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin bir süredir ekranlarda gözükmemesi 'acaba ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getiriyordu. Ancak ünlü çifti birlikte paylaştıkları hikaye ile sevenlerine 'sorun yok' mesajı verdiler.

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