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Uzun Süredir Beklenen Büyük İstanbul Depreminin Geçmişi Nedir? İstanbul Depreminin Büyüklüğü Ne Olacak?

Uzun Süredir Beklenen Büyük İstanbul Depreminin Geçmişi Nedir? İstanbul Depreminin Büyüklüğü Ne Olacak?

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2025 - 19:30

İstanbul ve Marmara bugün yaşanan onlarca depremle adeta hop oturdu hop kalktı! Öğlen saatlerinde başlayan deprem trafiği İstanbul’u neredeyse gün boyu salladı. Bazı uzmanlar bu depremin beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söylerken bazıları da “Bu deprem o depremdi” dedi. Bazı uzmanlar da “Büyük İstanbul depremi olduğunda İstanbul diye bir yer kalmayacak” iddiasında bulunuyor. 

Peki büyük İstanbul depremi olarak beklenen depremin geçmişi nedir? Büyük İstanbul depremi nerelerde bekleniyor? Sosyal medya platformu X’te ‘Haritaları Keşfediyoruz’ hesabı beklenen büyük İstanbul depreminin geçmişini haritalarla tek tek anlattı. 

İşte ‘Haritaları Keşfediyoruz’ hesabında yer alan bilgilerle beklenen İstanbul depreminin geçmişi…

Kaynak: https://x.com/haritaIarikesif/status/...
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Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Haritaları Keşfediyoruz hesabından yapılan flood şu şekilde 👇

Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Haritaları Keşfediyoruz hesabından yapılan flood şu şekilde 👇

'Bugün İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, uzun süredir beklenen büyük İstanbul depremini yeniden gündeme getirdi. Peki bu büyük tehlikenin geçmişi ne? Nerelerde bekleniyor? Haritalarla anlatalım.'

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'Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde yer alıyor. Bu fay hattı, Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli faylarından biri. Aşağıdaki haritada KAF’ın uzanışını görebilirsiniz.'

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'KAF, 1999 Gölcük Depremi'nden sonra batıya doğru stres biriktirmeye devam ediyor. Bilim insanlarına göre Marmara Denizi'nin altındaki segment bu stresin merkezinde. Aşağıda bu segmenti gösteren bir harita yer alıyor.'

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'Tarihsel depremler de bize ipuçları veriyor. 1509’da 'Küçük Kıyamet' olarak anılan büyük depremde İstanbul büyük yıkım yaşadı. 1766 ve 1894 depremleri de benzer şekilde Marmara Denizi kaynaklıydı.'

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'Uzmanlara göre Marmara’da 7.2-7.6 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Aşağıda, bu tür bir depremin olası etkilerini gösteren senaryo haritası var.'

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'Bu tür depremlerde riskin azaltılması, bilgilendirme ve hazırlıkla mümkün. Aşağıdaki harita, İstanbul'daki toplanma alanlarını ve riskli bölgeleri gösteriyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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