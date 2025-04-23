Uzun Süredir Beklenen Büyük İstanbul Depreminin Geçmişi Nedir? İstanbul Depreminin Büyüklüğü Ne Olacak?
İstanbul ve Marmara bugün yaşanan onlarca depremle adeta hop oturdu hop kalktı! Öğlen saatlerinde başlayan deprem trafiği İstanbul’u neredeyse gün boyu salladı. Bazı uzmanlar bu depremin beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söylerken bazıları da “Bu deprem o depremdi” dedi. Bazı uzmanlar da “Büyük İstanbul depremi olduğunda İstanbul diye bir yer kalmayacak” iddiasında bulunuyor.
Peki büyük İstanbul depremi olarak beklenen depremin geçmişi nedir? Büyük İstanbul depremi nerelerde bekleniyor? Sosyal medya platformu X’te ‘Haritaları Keşfediyoruz’ hesabı beklenen büyük İstanbul depreminin geçmişini haritalarla tek tek anlattı.
İşte ‘Haritaları Keşfediyoruz’ hesabında yer alan bilgilerle beklenen İstanbul depreminin geçmişi…
Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında Haritaları Keşfediyoruz hesabından yapılan flood şu şekilde 👇
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın