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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Kova Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Kova Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 09:16

Sıra dışı olarak bilinen Kova burçları, zekalarıyla önde olan burçlardan. Farklı fikirleri ve ileri görüşlülükleriyle ortamda kendilerini belli eden Kovaların özellikleri say say bitmez elbette. Kova burçları, bağımsız ve özgün insanlar. Kova burcunun özelliklerinin yanında merak edilen bir diğer şey ise Kova burcu hangi elementi taşır? sorusu. Kova burcu, hava grubundan olan burçlardan. Tabii ki bu burçtan olanların merak ettiği bir diğer şey ise Kova burcunun taşı ve rengi. Kova burçlarının taşı olarak ametist bilinir. Renginin ise genelde yeşil ve mavi olduğu söylenir. 

Kova burcu hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi de Kovalara kendini iyi hissettiren şeyler neler, birlikte bakalım mı?

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kova burcunun enerji taşı nedir diye merak edenler çok olabilir. Özellikle Kova burcu birine hediye alacaksanız bunun cevabı önemli.

Kova burcunun enerji taşı nedir diye merak edenler çok olabilir. Özellikle Kova burcu birine hediye alacaksanız bunun cevabı önemli.

Her burcun taşı ayrı. Kova burcunun doğal taşı da ametist. Ametis taşı, güç taşı olarak da biliniyor. Kova burcunun taşı olan ametist enerjiyi düzenliyor ve stresi azaltıyor. Bunun yanında kötü enerjiyi de uzak tuttuğu düşünülüyor.

Mor rengiyle dikkat çekici ametist taşının kolyesi, bilekliği, tespihi yapılabiliyor. Kendinize ya da Kova burcu sevdiğinize hediye olarak verebileceğiniz bileklik hem erkeklere hem kadınlara uygun. El yapımı bileklik, hassas ciltler için de uygun. 

El Yapımı Değerli Taş Bileklik

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Kova burcunun şanslı rengi nedir? sorusunun cevabı aslında basit. Yeşil, mavi tonlarındaki her şey Kova burçlarına iyi hissettiriyor.

Kova burcunun şanslı rengi nedir? sorusunun cevabı aslında basit. Yeşil, mavi tonlarındaki her şey Kova burçlarına iyi hissettiriyor.

Turkuaz rengini hepimiz çok severiz. Ama Kova burçları için turkuaz renginin yeri ayrı. Bu renk onlara kendilerini çok iyi hissettiriyor. Turkuaz şal, takı, çanta, cüzdan ya da kıyafet ne olursa olsun turkuaz olsun yeter ki. Kova burcu birine ne hediye alabilirim, Kova burcuna ne iyi gelir diye düşünüyorsanız o zaman turkuaz herhangi bir şey alabilirsiniz. Mesela bu tişört ideal bir hediye. Hem rahat hem kullanışlı tişört güzel bir hediye olabilir.

Kumaşı güzel ve iyi duruyor ancak biraz iç gösteriyor bilginize.

Tam resimdeki gibi, rengi çok güzel. Bedeninizi almanızı tavsiye ederim.

Only Onlweekday Tişört

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Kova burcu demek teknoloji demek!

Kova burcu demek teknoloji demek!

Kova burçları teknolojik burçlar olarak bilinir. Her yeni teknolojik gelişmeden haberdar olan Kovaları en iyi hissettiren şey tabii ki bir teknolojik alet ya da bir aksesuar. Huawei Watch Gt 3, hayat kolaylaştıran etkisiyle Kovalar için ideal. AMOLED ekranı olan akıllı saatin 4 GB hafızası var. Uyku takibi, adım sayar, kalp ritmi ölçme gibi özellikleri olan saate Kova burcu herkes bayılacak eminiz!

Huawei Watch Gt 3

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İlham veren bir defter de Kova burçlarına iyi gelebilir.

İlham veren bir defter de Kova burçlarına iyi gelebilir.

Motivasyon ve ilham veren sözleri Kova burçları çok severler. Böyle bir defter Kovalara kendilerini çok iyi hissettirir. Farklı düşünceleri ve yaratıcı fikirleri olan Kova burçları hayatlarını planlarken kullanabilecekleri bu defterin içindeki sözlerle motive olabilecekler.

Le Color Defter

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Kova burçları hangi kokuyu severler ya da Kova burcunun kokusu nedir? Lavanta, yasemin, vanilya, sandal ağacı notaları olan parfümler Kovalar için ideal diyebiliriz.

Kova burçları hangi kokuyu severler ya da Kova burcunun kokusu nedir? Lavanta, yasemin, vanilya, sandal ağacı notaları olan parfümler Kovalar için ideal diyebiliriz.

Kovalar parfüm sürmeyi ve kendilerine bakmayı severler. Kendilerini iyi hissedecekleri bir koku bulurlarsa hiç bırakmazlar. Parfüm, mum ya da aromatik yağ için saydığımız tüm kokuları severek kullanırlar. Bu kokuları içeren Imprime Mer EDP Erkek Parfüm, 100 ml. Fresh bir kokusu olan parfümde sandal ağacı, nilüfer, deniz, bergamot kokuları yer alıyor.

Imprime Mer EDP Erkek Parfüm

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Retro gözlükler, Kova burcuna iyi gelenlerden.

Retro gözlükler, Kova burcuna iyi gelenlerden.

Kovalar vintage ve retro ürünlere bayılır. Hatta böyle kıyafetler giyince, çantalar takınca kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Kemik retro gözlük, şık bir model. UV korumalı güneş gözlüğü çok tarz. 

Gerçekten çok güzel duruyor kargo yine çok özenliydi bayıldım.

Beğendik kaliteli gerçekten. Kullanacak arkadaşımın yüzüne çok yakıştı teşekkürler.

Aqua Di Polo 1987 Güneş Gözlüğü

HEPSİBURADA external

Recsg Yıldız Projektörü

Recsg Yıldız Projektörü

Kovaların uzay ve gökyüzü hakkında ne kadar meraklı olduklarını söylemeye gerek bile yok. Uzay konusunda her şeyi merak eden Kovalara bu projektör çok iyi gelebilir. Gece lambası olan projektör zamanlayıcılı ve uzaktan kumandalı. Kova burcuna ne hediye alınır diye düşünüp duruyorsanız bu projektör iyi bir fikir olabilir.

Fotoğraflardaki gibi çıktı,başka satıcılarda bir tık daha pahalı diye burayı seçtim ama sanırım hepsi standart ve aynı ürünler, fotoğraflarda başka ürün başka değil yani. Sadece yeşil yıldızları kapatma özelliği olsaydı çok iyi olurdu, kumandadan basıyorsunuz kapatıyor vakat 2-3 saniye sonra tekrar sönükten aydınlığa geliyor, ben de üzerini birşeyle örterek çözüm buldum çünkü yeşil yıldızlar biraz fazla aydınlık veriyor odaya :)

Çok hoş bir ürün, kullandigimiz en guzel lamba

Recsg Yıldız Projektörü

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Starbucks Klasik Seri Termos

Starbucks Klasik Seri Termos

Kova burçları kaliteli şeylere bayılır, bunu biliyoruz. Aynı zamanda pratik şeyler de vazgeçilmezleridir. O yüzden termossuz yapamazlar diyebiliriz. Dışarıda bir şey içerken ihtiyaç duyulan termoslardan olan Starbucks termos, mat siyah renginde. 473 ml kapasiteli termos, Kova burcuna iyi gelen şeylerden biri.

Ürünü 2 gündür kullanıyorum test yaptım kahveyi 18:00 da koydum, saat 00:00’da hala buhar çıkıyordu, sabah 6-7 gibi ılımaya başladı yani 12-13 saat sonunda sıcaklığı kaybediyor, dışı kesinlikle ısınmıyor ve sızdırmıyor, dış tasarımı çok havalı ve küçük logoya zaten bayıldım daha ucuz olabilirdi fakat ünlü bir marka olduğu için haliyle pahalı, alırsanız kesinlikle pişman olmayacaksınız.

Starbucks Klasik Seri Termos

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Geometrik desenli ne varsa Kovalar ona bayılır.

Geometrik desenli ne varsa Kovalar ona bayılır.

Geometrik desenler Kovaların en sevdikleri desen çeşidi. Ne olursa olsun onlar için geometrik olması beğenmeleri için yeter de artar bile. Bu nevresim takımı, geometrik deseniyle Kovaların beğenebileceği bir takım. Tek kişilik takım %100 pamuk. Kovalar bununla çok iyi hissedeceklerdir kesin! 

Taç Ferlin Nevresim Takımı

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Sarar Kadın Desenli Fular

Sarar Kadın Desenli Fular

Kovaların taşı ametist demiştik. Ametist rengindeki her şey Kovalara iyi geliyor. Mor renkli her şey çok hoşlarına gider doğru ama bu renkte bir şal veya fular kadar onlara iyi gelecek az şey vardır. Tarzlarını tamamlamak için alabileceğiniz fular 30x130 cm. 

Sarar Kadın Desenli Fular

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mulan
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