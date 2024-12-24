Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Kova Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Sıra dışı olarak bilinen Kova burçları, zekalarıyla önde olan burçlardan. Farklı fikirleri ve ileri görüşlülükleriyle ortamda kendilerini belli eden Kovaların özellikleri say say bitmez elbette. Kova burçları, bağımsız ve özgün insanlar. Kova burcunun özelliklerinin yanında merak edilen bir diğer şey ise Kova burcu hangi elementi taşır? sorusu. Kova burcu, hava grubundan olan burçlardan. Tabii ki bu burçtan olanların merak ettiği bir diğer şey ise Kova burcunun taşı ve rengi. Kova burçlarının taşı olarak ametist bilinir. Renginin ise genelde yeşil ve mavi olduğu söylenir.

Kova burcu hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi de Kovalara kendini iyi hissettiren şeyler neler, birlikte bakalım mı?

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