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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Başak Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Başak Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 10:46

Başak burçlarını anlatmaya nereden başlasak bilemiyoruz çünkü onlar tam anlamıyla mükemmeliyetçi! Düzenli, çalışkan ve analitik yapılarıyla hayatı sistematik bir şekilde yaşamayı tercih ederler. Hem detaylara verdikleri önemle hem de işlevselliğe duydukları aşkla, günlük hayatlarında pratik ve şık ürünler kullanmayı severler. Hayatın karmaşasında bile düzenlerini kaybetmeyen bu burç için titizlikle seçilmiş ürünlerle geldik. Hazırsanız, Başak burçlarının kalbini çalacak önerilere göz atalım!

Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Victoria’s Journals Spiralli Defter

Victoria’s Journals Spiralli Defter

Başak burcunun organize ruhu bu defterle daha da şahlanacak! 240 sayfa ve 3 farklı türde kağıt yapısıyla not almayı sanat haline getirebilirsiniz. Hayatı listelerle yönetmeye bayılan Başaklar için bu defter tam bir verimlilik yatırımı!

Victoria’s Journals Spiralli Defter

Hepsiburada external

Amber LED Masa Lambası

Amber LED Masa Lambası

Başaklar, düzenli çalışma ortamını sever; bu masa lambası tam da onların titiz zevkine göre! 3 farklı parlaklık ayarıyla istediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz. Hem taşınabilir hem şık, tam bir Başak detaycılığı ürünü!

Amber LED Masa Lambası

Hepsiburada external

Tea & Co Kızılcık ve Vanilyalı Rooibos Çayı

Tea & Co Kızılcık ve Vanilyalı Rooibos Çayı

Başaklar sağlıklı yaşamın peşinde koşarken bir fincan bu çayla keyiflerine keyif katabilir! Kızılcığın tazeliği ve vanilyanın huzur veren kokusuyla, çay saatinizi mini bir terapiye dönüştürün. Her yudumda enerji ve mutluluk Başak ruhuna akacak!

Tea & Co Kızılcık ve Vanilyalı Rooibos Çayı

Hepsiburada external

Karaca New Year Yılbaşı Candy Cane Bardak

Karaca New Year Yılbaşı Candy Cane Bardak

Başaklar, estetikten anlayan zarif ruhlar için bu bardak tam bir şıklık simgesi. Yılbaşı ruhunu ofisinize ya da evinize taşıyacak. Çayınızı, kahvenizi bu bardaktan içerken hayata düzen katmanın keyfini çıkarın!

Karaca New Year Yılbaşı Candy Cane Bardak

Hepsiburada external

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü

Başakların düzenli ve ferah yatak odası hayali bu yatak örtüsüyle gerçek oluyor! Pastel tonlar ve yumuşacık dokusuyla hem estetik hem de rahatlık sunar. Başaklar için her şeyin yerli yerinde olduğu bir uyku alanı artık mümkün!

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü

Amazon external
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Digithome Bölmeli Sepetli Çamaşır Düzenleyici

Digithome Bölmeli Sepetli Çamaşır Düzenleyici

Başak burcunun 'her şeyin yeri belli olmalı' mottosuna uygun bir düzenleyici! Bölmeli yapısıyla çamaşırları kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Hayatı organize etmenin zevkine varmak için birebir!

Digithome Bölmeli Sepetli Çamaşır Düzenleyici

Amazon external

Wortek Bardak Altlığı Seti

Wortek Bardak Altlığı Seti

Titiz Başaklar için masada su izi görmek tam bir kabus! İşte bu bardak altlıkları, zarif tasarımıyla hem masanızı korur hem de estetik bir dokunuş katar. Başakların kahve saatlerine düzenli bir şıklık getirir.

Wortek Bardak Altlığı Seti

Amazon external

Nesti Dante Collection Vivere Sabun Seti

Nesti Dante Collection Vivere Sabun Seti

Başakların temizliğe ve hijyene olan düşkünlüğüne bu sabun seti tam anlamıyla hitap ediyor. Doğal içerik ve eşsiz kokularıyla banyonuza lüks katın. Hem kendinize hem de evinize mis gibi bir dokunuş!

Nesti Dante Collection Vivere Sabun Seti

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NYX Ultimate Far Paleti

NYX Ultimate Far Paleti

Başaklar detayları sever, bu far paletiyle göz makyajınızda detayları mükemmel şekilde yakalayabilirsiniz. Geniş renk skalasıyla sade ve şık Başak enerjisini yansıtın. Başak burcunun mükemmeliyetçi ruhuna uygun, göz kamaştıran bir seçim!

NYX Ultimate Far Paleti

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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