'Uzaya Çıkan İlk Türk Kökenli Astronot' Olarak Bilinen Andriyan Nikolayev Hakkında Detaylar
'Uzaya Çıkan İlk Türk Kökenli Astronot' Olarak Bilinen Andriyan Nikolayev Hakkında Detaylar
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna az bir zaman kaldı. Gezeravcı, 'ilk Türk astronot' olarak anılıyor. Peki ya gerçekten böyle mi? NTV'nin bir belgeselinde de bahsedildiği üzere, Türk Dünyasının önde gelen uzmanlarına göre uzaya çıkmış ilk Türk ya da ilk 'Türk kökenli' kişi, aslında Andriyan Nikolayev.
Gelin detaylara bakalım.
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Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru havalanacak.
İlk Türk uzay yolcusunun Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlar da yer alacak.
Peki Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk astronot mu? Birçok uzmana göre değil.
Andriyan Nikolayev, 1962'de Sovyetler'in uzaya çıkan üçüncü kozmonotu olmuş, dünya etrafında 96 saatte 64 tur atmıştı.
Uzay misyonunu iki kez başarıyla tamamlayan Nikolayev, Sovyetler Birliği'nde iki kez de yılın kahramanı seçildi.
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Andriyan Nikolayev, başta Lenin nişanı ve Kızıl Yıldız nişanı olmak üzere birçok ülkeden de nişana layık görüldü.
Özerk Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan, Çuvaşça konuşan az nüfuslu Türk halkından olan Andriyan Nikolayev'in Çuvaşça adı ise Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte değişmişti.
Nikolayev'in Türk dünyası araştırmalarına da ilgi gösterdiği aktarılıyor.
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