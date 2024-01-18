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'Uzaya Çıkan İlk Türk Kökenli Astronot' Olarak Bilinen Andriyan Nikolayev Hakkında Detaylar

'Uzaya Çıkan İlk Türk Kökenli Astronot' Olarak Bilinen Andriyan Nikolayev Hakkında Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 12:52

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna az bir zaman kaldı. Gezeravcı, 'ilk Türk astronot' olarak anılıyor. Peki ya gerçekten böyle mi? NTV'nin bir belgeselinde de bahsedildiği üzere, Türk Dünyasının önde gelen uzmanlarına göre uzaya çıkmış ilk Türk ya da ilk 'Türk kökenli' kişi, aslında Andriyan Nikolayev.

Gelin detaylara bakalım.

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Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru havalanacak.

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru havalanacak.

43 yaşındaki savaş pilotu Alper Gezeravcı, 14 günlük bu görev için ABD'deki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan havalanacak. 

Gezeravcı, üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan farklı bilimsel deneyleri gerçekleştirecek.

İlk Türk uzay yolcusunun Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlar da yer alacak.

İlk Türk uzay yolcusunun Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlar da yer alacak.

Dört farklı ülkeden astronotların yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) seyahati, 18 Ocak'ta düzenlenecekti. Ancak son yapılan duyuruya göre, havalanma 20 Ocak Cuma günü düzenlenecek.

Peki Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk astronot mu? Birçok uzmana göre değil.

Peki Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk astronot mu? Birçok uzmana göre değil.

NTV'nin 2021 yılında yayınlamış olduğu 'Uzaya çıkan ilk Türk kökenli kozmonot: Andriyan Nikolayev' adlı belgeselinde gördüğümüz üzere, birçok uzman Andriyan Nikolayev'i uzaya çıkan ilk Trük 'kökenli' kişi olarak tanımlıyor.

Buna göre Andriyan Nikolayev, Rus Hava Kuvvetleri'nde görev yapan 'Çuvaş' kökenli bir pilot.

Andriyan Nikolayev, 1962'de Sovyetler'in uzaya çıkan üçüncü kozmonotu olmuş, dünya etrafında 96 saatte 64 tur atmıştı.

Andriyan Nikolayev, 1962'de Sovyetler'in uzaya çıkan üçüncü kozmonotu olmuş, dünya etrafında 96 saatte 64 tur atmıştı.

Uzayda kaldığı süreyle 'uzayda kalma rekorunu' da kıran Nikolayev, 1970'lerde yeni bir misyon için yeniden uzaya çıktı. Nikolayev'in çağrı kodu ise Çuvaşların da sembolü olan 'şahin' oldu.

Uzay misyonunu iki kez başarıyla tamamlayan Nikolayev, Sovyetler Birliği'nde iki kez de yılın kahramanı seçildi.

Uzay misyonunu iki kez başarıyla tamamlayan Nikolayev, Sovyetler Birliği'nde iki kez de yılın kahramanı seçildi.

Nikolayev ayrıca aralarında Yuri Gagarin'in de bulunduğu 'Altın Kadro'nun bir üyesi oldu. Tüm bu başarılar yetmedi, Nikolayev, adının ayda bir kratere verilmesiyle onurlandırıldı.

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Andriyan Nikolayev, başta Lenin nişanı ve Kızıl Yıldız nişanı olmak üzere birçok ülkeden de nişana layık görüldü.

Andriyan Nikolayev, başta Lenin nişanı ve Kızıl Yıldız nişanı olmak üzere birçok ülkeden de nişana layık görüldü.

2004 yılında vefat eden Andriyan Nikolayev, birçok uzmana göre uzaya çıkan 'ilk Türk kökenli astronot' olarak anılmalıdır. Nikolayev, 1929 yılında İdil Nehri'nin yakınlarındaki bir Çuvaş köyünde dünyaya gelmişti.

Özerk Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan, Çuvaşça konuşan az nüfuslu Türk halkından olan Andriyan Nikolayev'in Çuvaşça adı ise Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte değişmişti.

Özerk Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan, Çuvaşça konuşan az nüfuslu Türk halkından olan Andriyan Nikolayev'in Çuvaşça adı ise Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte değişmişti.

Çuvaş halkının Şaman inançlarına sahip olduğu ancak Çarlık Dönemi'ndeki yönlendirmeler nedeniyle Hristiyanlığa geçildiği aktarılıyor. Bu nedenle Türk kökenli ilk astronotun Çuvaşça olan adı da, Andriyan olarak değişmişti.

Nikolayev'in Türk dünyası araştırmalarına da ilgi gösterdiği aktarılıyor.

Nikolayev'in Türk dünyası araştırmalarına da ilgi gösterdiği aktarılıyor.

Hayatına onlarca başarı sığdırabilmiş Nikolayev'in kendisini her zaman bir Çuvaş olarak tanıttığı da aktarılıyor. Öte yandan NTV NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin yıllar önce bu Çuvaş köyünü ziyaret ettiği ve halkın kendisini 'Çuvaş Türkü' olarak tanıttığı da aktarılıyor.

Söz konusu belgesele buradan ulaşabilirsiniz.

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