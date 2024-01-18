'Uzaya Çıkan İlk Türk Kökenli Astronot' Olarak Bilinen Andriyan Nikolayev Hakkında Detaylar

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna az bir zaman kaldı. Gezeravcı, 'ilk Türk astronot' olarak anılıyor. Peki ya gerçekten böyle mi? NTV'nin bir belgeselinde de bahsedildiği üzere, Türk Dünyasının önde gelen uzmanlarına göre uzaya çıkmış ilk Türk ya da ilk 'Türk kökenli' kişi, aslında Andriyan Nikolayev.

Gelin detaylara bakalım.