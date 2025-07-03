Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Dizinin Yarattığı Değişimi Açıkladı!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Dizinin başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yaz tatilinde ayrı ayrı dergi çekimlerine katıldılar. Geçtiğimiz gün bir derginin çekimine katılan ve röportaj veren Ozan Akbaba, Uzak Şehir'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle yarattığı büyük merakın ardından sezona ara verdi.
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Kariyeri, özel hayatı ve Uzak Şehir'le ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Akbaba, "Ezber bozan bir iş" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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