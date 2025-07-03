onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Dizinin Yarattığı Değişimi Açıkladı!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Dizinin Yarattığı Değişimi Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 17:54

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Dizinin başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yaz tatilinde ayrı ayrı dergi çekimlerine katıldılar. Geçtiğimiz gün bir derginin çekimine katılan ve röportaj veren Ozan Akbaba, Uzak Şehir'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle yarattığı büyük merakın ardından sezona ara verdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle yarattığı büyük merakın ardından sezona ara verdi.

Biz neler yaşanacağını merak ederken, dizinin başrolleri yaz sezonunda boş durmayacaklarını açıklamışlardı. Dijitale iş yapacakları iddiasının yayılmasının ardından gerçek ortaya çıktı. Hem Sinem Ünsal hem de Ozan Akbaba, iki ayrı derginin çekimlerine katıldılar.

Kariyeri, özel hayatı ve Uzak Şehir'le ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Akbaba, "Ezber bozan bir iş" dedi.

Kariyeri, özel hayatı ve Uzak Şehir'le ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Akbaba, "Ezber bozan bir iş" dedi.

Akbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ezber bozan bir iş” olarak tanımlarken dizinin sadece bir hikâye anlatmadığını, aynı zamanda televizyon sektöründe yeni bir samimiyet alanı açtığını vurguladı: “Bu projeyle birlikte sektörde az da olsa bir değişim rüzgârı yaşandı. Ezberler bozuldu, samimiyet kazandı, klişeler şekil değiştirdi.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın