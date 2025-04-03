onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'deki Aşk Gerçek Sanılmıştı! Atakan Özkaya'dan Dilin Döğer'le Aşk İddiasına Yanıt

Uzak Şehir'deki Aşk Gerçek Sanılmıştı! Atakan Özkaya'dan Dilin Döğer'le Aşk İddiasına Yanıt

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 15:39

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, özellikle dizideki partnerlerin arasındaki uyumla öne çıkıyor. Dizinin en genç isimlerinden Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'in canlandırdığı Kaya ve Zerrin karakterleri de daha ilk günden yoğun ilgi gördü. İkilinin dizi aşkı sık sık gerçek zannedilirken Atakan Özkaya'dan bu konuda açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, bu sezonun açık ara en sevilen işi oldu.

Uzak Şehir, bu sezonun açık ara en sevilen işi oldu.

Konusu ve oyunculuklarıyla her hafta reyting rekoru kıran dizinin bu kadar sevilmesinin bir başka nedeni de imkansız aşklarıyla her bölüm seyirciyi kahreden partnerler oldu.

Özellikle son bölümlere damga vuran Kaya ve Zerrin karakterleri, genç oyuncular Atakan Özkaya ve Dilin Döğer tarafından enfes bir şekilde canlandırılıyor. Özkaya ve Döğer, karakterlerini öylesine iyi canlandırıyor ki seyirciler dizideki aşklarını gerçek zannetmeye başladı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Dilin Döğer'le aşk iddialarına yanıt verdi.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Dilin Döğer'le aşk iddialarına yanıt verdi.

Özkaya, 'Aramızdaki enerji çok uydu, sevdik birbirimizi. Yakıştırılmamız normal. Yakın arkadaş olduk ama aramızda bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

Atakan Özkaya ayrıca canlandırdığı karakter için “Ben de Kaya gibi sevdiğim insanın peşinden giderim. Ama bir yerde kendime zarar verdiğimi hissedersem, durmam gerektiğini bilirim.” açıklaması yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın