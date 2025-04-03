Uzak Şehir'deki Aşk Gerçek Sanılmıştı! Atakan Özkaya'dan Dilin Döğer'le Aşk İddiasına Yanıt
Uzak Şehir'deki Aşk Gerçek Sanılmıştı! Atakan Özkaya'dan Dilin Döğer'le Aşk İddiasına Yanıt
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, özellikle dizideki partnerlerin arasındaki uyumla öne çıkıyor. Dizinin en genç isimlerinden Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'in canlandırdığı Kaya ve Zerrin karakterleri de daha ilk günden yoğun ilgi gördü. İkilinin dizi aşkı sık sık gerçek zannedilirken Atakan Özkaya'dan bu konuda açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir, bu sezonun açık ara en sevilen işi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, Dilin Döğer'le aşk iddialarına yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın