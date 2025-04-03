Konusu ve oyunculuklarıyla her hafta reyting rekoru kıran dizinin bu kadar sevilmesinin bir başka nedeni de imkansız aşklarıyla her bölüm seyirciyi kahreden partnerler oldu.

Özellikle son bölümlere damga vuran Kaya ve Zerrin karakterleri, genç oyuncular Atakan Özkaya ve Dilin Döğer tarafından enfes bir şekilde canlandırılıyor. Özkaya ve Döğer, karakterlerini öylesine iyi canlandırıyor ki seyirciler dizideki aşklarını gerçek zannetmeye başladı.