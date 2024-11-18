Üvey Baba Dizisinin Semiha'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Belediyede Çalışıyor!
Üvey Baba Dizisinin Semiha'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Belediyede Çalışıyor!
Türk televizyon tarihine damga vuran Üvey Baba dizisiyle tanınan Seda Çetin, yıllar sonra yeniden gündemde. Dizide Semiha Güneşli karakterine hayat veren Çetin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran oyuncunun son hali büyük ilgi gördü. Çetin’in meslek olarak farklı bir alanda kariyerine devam ettiği ortaya çıktı. İşte Seda Çetin’in değişimi ve şu anki mesleğiyle ilgili detaylar!
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Üvey Baba dizisi sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte yeniden gündem olunca oyuncuların son halleri de merak uyandırdı.
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26 sene önce Üvey Baba dizisinde Semiha Güneşli karakterini canlandıran Seda Çetin'i hatırlayanlar varsa son haline çok şaşıracaksınız.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Çetin, son haliyle takipçilerinden büyük beğeni topladı.
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü mezunu olan eski oyuncu, sanatla ilgili sabit bir işte çalışmayı tercih ettiğini belirtti.
2009 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nda görev alan Çetin, şimdilerde İBB’ye bağlı etkinliklerin programlanmasında yer alıyor.
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Üvey Baba dizisinin Semiha’sı, yıllar sonra gelen paylaşımlarıyla hepimizi şaşırttı.
39 yaşındaki oyuncu 2014 yılında İBB'de müfettişlik yapan Fatih Korkmaz ile evlenmişti. Oyuncunun bir kızı oldu.
İşte oyuncunun son hali...
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