Üvey Baba Dizisinin Semiha'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Belediyede Çalışıyor!

Türk televizyon tarihine damga vuran Üvey Baba dizisiyle tanınan Seda Çetin, yıllar sonra yeniden gündemde. Dizide Semiha Güneşli karakterine hayat veren Çetin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran oyuncunun son hali büyük ilgi gördü. Çetin’in meslek olarak farklı bir alanda kariyerine devam ettiği ortaya çıktı. İşte Seda Çetin’in değişimi ve şu anki mesleğiyle ilgili detaylar!