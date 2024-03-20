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Ütü Nasıl Kolaylaşır? Ütü Yapmayı Pratikleştiren Tüyolar

etiket Ütü Nasıl Kolaylaşır? Ütü Yapmayı Pratikleştiren Tüyolar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 17:31

Ütü yapmak, onu pek de sevmeyen bir insan için gerçekten çile gibi gelebilir. Ancak, doğru tekniklerle ve pratikle bu işi kolayca halledebilirsin. İşte ütü yaparken dikkat etmen gereken, işini kolaylaştıracak bazı püf noktaları...

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1. Ütü yapmak keyifli olabilir.

Ütü yapmak aslında keyifli olabilir, öncelikle ön yargılarımızdan sıyrılalım. Ütüyü yaparken sevdiğin bir içecek eşliğinde ya da hoşuna giden bir müziği dinleyerek kendini mutlu hissedebilirsin. Bu şekilde ütü işini çok daha uzun süre sıkılmadan, keyifle gerçekleştireceksin.

2. Mutlaka yumuşatıcı kullan.

Özellikle gömlek ve kumaş pantolon gibi zor ütülenen ürünleri yıkarken dikkatli olmalıyız. Bu tip giysileri kullanırken, kırışıklıkların daha rahat açılabilmesi için mutlaka yumuşatıcı kullanmalısın. Yumuşatıcı, giysilerin dokusunu yumuşatır ve ütü işlemini kolaylaştırarak daha düzgün bir görünüm elde etmene yardımcı olacaktır.

3. Doğru sıralama yapmak zaman tasarrufu sağlar.

3. Doğru sıralama yapmak zaman tasarrufu sağlar.

Ütü yaparken atacağın adımlardan biri, ütülenecek giysileri gruplara ayırmaktır. Örneğin, gömlek ve pantolonları ayrı yığınlar halinde tutarak işini kolaylaştırabilirsin. Ütülemeye en kolay olan eşyalardan başlayarak, kolay ütülenebilenleri önceliklendir. Daha sonra da gömlek gibi ütüsü karmaşık olanlara geç. Bu işlem sana aşağıda bahsedeceğimiz ısı ayarı konusunda oldukça kolaylık sağlayacak.

4. Her kumaşın farklı ısı ayarı vardır.

4. Her kumaşın farklı ısı ayarı vardır.

Ütüdeki en önemli bir diğer tüyo, ısı ayarıyla ilgilidir. Her kıyafeti aynı ısı ayarında ütülememelisin. Isıyı kıyafetlerin ütü talimatları ve kumaş içeriklerine göre ayarlayarak daha iyi bir ütü yapabilir ve kıyafetlerinizi istenmeyen zararlardan koruyabilirsin.

5. Yuvarlak hareketlerden kaçınmalısın.

5. Yuvarlak hareketlerden kaçınmalısın.

Ütüleme sırasında ezberden yapılan yuvarlak hareketler, sadece daha fazla zaman harcamanı sağlar. Kırışıksız bir ütüleme deneyimi elde etmek istiyorsan, kıyafet üzerinde ileri-geri hareketler yapman yeterlidir.

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6. Dikey ütüler, ütü yapmayı sevmeyenleri bile heveslendirebilir.

6. Dikey ütüler, ütü yapmayı sevmeyenleri bile heveslendirebilir.

Yeni nesil buharlı düzleştiriciler, ütü yapma işini sevmeyenlere bile bu görevi keyifli hale getirebilir. Philips buharlı düzleştirici, kırışıklıkları kolayca gidererek giysilerini tazeler. Güçlü ve sürekli buhar özelliği sayesinde giysilerin kusursuz bir görünüme kavuşur. Onunla birlikte kırışıklıklardan kurtulmak çok kolay ve keyifli!

7. Ne ütü masası gerektirmiyor mu😱

7. Ne ütü masası gerektirmiyor mu😱

Zaman kazan ve zahmetten kurtul! Evet, doğru duydun. Ütü masası gerektirmez. Acelen olduğunda ütü masasını kurma zorunluluğun olmadığı için zamandan tasarruf edebilirsin.

8. İyi ütü seçimi bu işin anahtarı!

8. İyi ütü seçimi bu işin anahtarı!

Ütü yaparken ütü makinesinin kalitesi de büyük bir rol oynar. Düşük kaliteli ve eski ütü makineleri kullanmak, ütü işlemini zorlaştırıp ve seni yorabilir. Kaliteli bir ütü ise daha iyi bir ütü deneyimi sunar. Bu sebeple ütü seçerken, tanınmış ütü markalarını tercih etmek ve özellikleri yüksek olan alternatiflere yönelmek önemlidir.

9. Ütü masası gerektirmeyen çözümlerden devam :)

9. Ütü masası gerektirmeyen çözümlerden devam :)

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ütü yaparken en çok üşendiğimiz şey, ütü masasını çıkartmaktır. Ancak, dikey buhar püskürtme özelliği olan ütüler sayesinde asılı kumaşları kolayca düzeltebilirsin. Bu fonksiyon, giysileri askıda tutarken havalandırma ve  elbiselerindeki kırışıklıkları gidermene yardımcı olur. Bir taşla iki kuş anlayacağın :)

10. Son olarak, kıyafetleri vakit kaybetmeden as.

Özenle ütülenen giysilerin hemen katlanıp kaldırılması, harcadığın zamanın bir çırpıda yok olmasına neden olabilir. Bu durumu engellemek için ütü işlemi tamamlandıktan hemen sonra giysilerin askıya asılması gereklidir. Bu adımı da tamamladığında artık ütü yapmak sana daha keyifli hale gelecek.

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