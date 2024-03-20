Ütü Nasıl Kolaylaşır? Ütü Yapmayı Pratikleştiren Tüyolar

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ütü yaparken en çok üşendiğimiz şey, ütü masasını çıkartmaktır. Ancak, dikey buhar püskürtme özelliği olan ütüler sayesinde asılı kumaşları kolayca düzeltebilirsin. Bu fonksiyon, giysileri askıda tutarken havalandırma ve elbiselerindeki kırışıklıkları gidermene yardımcı olur. Bir taşla iki kuş anlayacağın :)