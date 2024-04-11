Görüş Bildir
Haberler
TV
Üstünden 20 Yıl Geçmesine Rağmen Şu An Yayınlansa Ekrana Kilitleneceğimiz 14 Yerli Dizi

Üstünden 20 Yıl Geçmesine Rağmen Şu An Yayınlansa Ekrana Kilitleneceğimiz 14 Yerli Dizi

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
11.04.2024 - 13:17

Baştan uyaralım, bu liste sizi kendinize yaşlı hissettirecek. 20 yıl önce yani 2004 yılında ekranlarda izlediğimiz dizileri görünce şok olacaksınız. Şu an yayınlansalar yine izleriz o ayrı tabii.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kurtlar Vadisi

1. Kurtlar Vadisi

Yayın hayatına 2003'te başlayan Kurtlar Vadisi perşembe akşamlarının zirvesinde yer alıyordu. Bugün hala etkisi süren Kurtlar Vadisi'nin dizi tarihinde bambaşka bir yeri olduğu kesin!

2. Hayat Bilgisi

2. Hayat Bilgisi

Gençlik dizileri içinde hala apayrı bir yeri olan Hayat Bilgisi de yayın hayatına 2003'te başlamıştı. O kadar güzeldi ki şimdi olsa ekranlarda seve seve izleriz!

3. Bir İstanbul Masalı

3. Bir İstanbul Masalı

2004'te TV ekranlarında ne kadar kaliteli işlerin olduğunu görüyorsunuz sanırım. Bir İstanbul Masalı pek çok insan için gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri!

4. Kampüsistan

4. Kampüsistan

Kaan Urgancıoğlu'nu hayatımıza sokan Kampüsistan'ı hatırlayan oldlar burada mı? 🥹

5. Lise Defteri

5. Lise Defteri

2004'ün gençlik dizilerindeki kaliteye bakar mısınız lütfen? Lise Defteri gelmiş geçmiş en iyi lise gençlik dizilerinden biri olarak görülüyor ve bu konuda çok da haklılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Serseri

6. Serseri

Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan Serseri özellikle yayınlandığı dönemki genç nüfus için apayrı bir yere sahipti.

7. Sihirli Annem

7. Sihirli Annem

Sanki dün yayınlanmaya başlamış gibi gelse de üstünden tam 20 yıl geçen Sihirli Annem, insana gerçekten yaşlanmış hissettiriyor.

8. Aliye

8. Aliye

'Çocuklarım olmadan asla' repliği hafızanızda varsa tebrikler, artık siz de yaşlısınız.

9. Cennet Mahallesi

9. Cennet Mahallesi

Hala pek çok edit ve capse konu olan Cennet Mahallesi'nin üstünden 20 yıl geçtiğine inanmak fazlasıyla güç.

10. Yabancı Damat

10. Yabancı Damat

Bu kadar kaliteli dizi bir aradayken biz hangi birini izliyorduk acaba?

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Avrupa Yakası

11. Avrupa Yakası

2004 yılı TV ekranlarının şahıymış gerçekten. Avrupa Yakası'nı canımız sıkkın olduğunda hala açıp izlememiz ayrıntısını da atlamayalım bu arada.

12. Çemberimde Gül Oya

12. Çemberimde Gül Oya

Dönem dizileri içinde apayrı bir yere sahip olan Çemberimde Gül Oya da 2004 yapımıymış. Muhteşem bir yılmış diziler adına!

13. Haziran Gecesi

13. Haziran Gecesi

Naz Elmas'ın güzelliğiyle herkes tarafından konuşulup popüler olmasını sağlayan Haziran Gecesi'ni hatırlıyor musunuz?

14. Kadın İsterse

14. Kadın İsterse

Hülya Avşar'ın aldatılması sonucu bambaşka bir insana dönüşerek kocasını süründürdüğü Kadın İsterse efsanesini de unutmadık elbette.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?