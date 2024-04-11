Üstünden 20 Yıl Geçmesine Rağmen Şu An Yayınlansa Ekrana Kilitleneceğimiz 14 Yerli Dizi
Üstünden 20 Yıl Geçmesine Rağmen Şu An Yayınlansa Ekrana Kilitleneceğimiz 14 Yerli Dizi
Baştan uyaralım, bu liste sizi kendinize yaşlı hissettirecek. 20 yıl önce yani 2004 yılında ekranlarda izlediğimiz dizileri görünce şok olacaksınız. Şu an yayınlansalar yine izleriz o ayrı tabii.
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1. Kurtlar Vadisi
2. Hayat Bilgisi
3. Bir İstanbul Masalı
4. Kampüsistan
5. Lise Defteri
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6. Serseri
7. Sihirli Annem
8. Aliye
9. Cennet Mahallesi
10. Yabancı Damat
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11. Avrupa Yakası
12. Çemberimde Gül Oya
13. Haziran Gecesi
14. Kadın İsterse
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