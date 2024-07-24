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Üsküp FK Atatürk'ün Süveterinden Esinlenerek Forma Tasarladı

Üsküp FK Atatürk'ün Süveterinden Esinlenerek Forma Tasarladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 14:17

Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı. Atatürk’ün süveterinden esinlenilen siyah-beyaz formaların üzerinde Mustafa Kemal’in imzası ve Cumhuriyet’in 100. yılına dair tasarımı ile dikkat çekiyor. İç kısımda ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.

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Üsküp Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı.

Üsküp Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı.

Siyah-beyaz renklerdeki formaların tasarımında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği süveterden ilham alındı.

Formaların sol kolunda Atatürk’ün imzası zarif bir şekilde işlenmiş durumda.

Formaların sol kolunda Atatürk’ün imzası zarif bir şekilde işlenmiş durumda.

Ayrıca, formaların sırt kısmında Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir tasarım bulunuyor.

İç kısmında ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.

İç kısmında ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.

Kulübün X'ten yaptığı paylaşımda 'Ata’mızın süveterinden esinlenerek tasarladığımız ve bu sezon giyeceğimiz formamız güncellenmiş haliyle satışta.' ifadelerine yer verildi.

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