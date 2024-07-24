Üsküp FK Atatürk'ün Süveterinden Esinlenerek Forma Tasarladı
Üsküp FK Atatürk'ün Süveterinden Esinlenerek Forma Tasarladı
Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı. Atatürk’ün süveterinden esinlenilen siyah-beyaz formaların üzerinde Mustafa Kemal’in imzası ve Cumhuriyet’in 100. yılına dair tasarımı ile dikkat çekiyor. İç kısımda ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.
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Üsküp Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı.
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Formaların sol kolunda Atatürk’ün imzası zarif bir şekilde işlenmiş durumda.
İç kısmında ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.
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