Üsküp FK Atatürk'ün Süveterinden Esinlenerek Forma Tasarladı

Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı. Atatürk’ün süveterinden esinlenilen siyah-beyaz formaların üzerinde Mustafa Kemal’in imzası ve Cumhuriyet’in 100. yılına dair tasarımı ile dikkat çekiyor. İç kısımda ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.