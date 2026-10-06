1980’lerden bu yana Çeşme’ye giderken, mecburen yolumuzun üzerinde olduğu için geçtiğimiz bir yerdi Urla. Açıkçası o yıllarda pek ilgimi çekmezdi. Birkaç sokak, birkaç köy kahvesi, birkaç bakkal… Sessiz, sakin, kendi halinde bir yerdi.

Öyle çok da gitmişliğim yoktu. Kırk yıl içinde belki üç-beş kez şehir merkezine ya da köy içine uğramışımdır.