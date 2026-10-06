Urla...
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1980’lerden bu yana Çeşme’ye giderken, mecburen yolumuzun üzerinde olduğu için geçtiğimiz bir yerdi Urla. Açıkçası o yıllarda pek ilgimi çekmezdi. Birkaç sokak, birkaç köy kahvesi, birkaç bakkal… Sessiz, sakin, kendi halinde bir yerdi.
Öyle çok da gitmişliğim yoktu. Kırk yıl içinde belki üç-beş kez şehir merkezine ya da köy içine uğramışımdır.
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Urla denince o yıllarda aklımıza önce tarım gelirdi.
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Urla’nın bugünkü hikâyesi aslında bir anda başlamadı.
Ve en önemlisi; Urla’nın tarımını, üreticisini ve köylüsünü dışlamadılar. Onlarla birlikte büyüdüler.
Çünkü bugünkü Urla, tek kişinin başarısı değil; yıllar boyunca inanarak, samimiyetle, sabırla mücadele eden insanların ortak hikâyesidir.
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