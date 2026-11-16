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Ürdün Telegram'a Erişimi Engelledi, Gerekçe Olarak Aşırılıkçı İçerikleri Gösterdi

Ürdün Telegram'a Erişimi Engelledi, Gerekçe Olarak Aşırılıkçı İçerikleri Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 16:52
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Ürdün, mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimi engelledi. Kamu Güvenliği Müdürlüğü (PSD), 16 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada kararın yasa dışı içeriklerin ve aşırılıkçı paylaşımların yayılmasını önlemek amacıyla alındığını duyurdu. Yasak, ülkede son haftalarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde geldi.

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Ürdün gerekçesini açıkladı.

Ürdün gerekçesini açıkladı.

PSD, kararın dijital güvenliği güçlendirmeyi, kullanıcıları korumayı ve çevrim içi platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetleri önlemeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada Telegram'ın siber suçlar, tehdit, şantaj ve aşırılıkçı içeriklerin yayılması için kullanılmasının kamu güvenliği ve ulusal çıkarlar açısından risk oluşturduğu savunuldu. Kurum vatandaşlara da seslenerek sosyal medya uygulamalarında dikkatli olmaları, kaynağı bilinmeyen hesaplar ve bağlantılarla etkileşime girmemeleri ve yasa dışı içerikleri resmî kanallardan bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kilise saldırısı sonrası güvenlik arttı.

Kilise saldırısı sonrası güvenlik arttı.

Ülkenin güneyindeki Karak vilayetinin Hammoud köyünde bulunan bir Rum Ortodoks kilisesine 23 Ekim'de silahlı saldırı düzenlendi ve dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin davada üç kişi 15 Kasım Pazar günü idam cezasına çarptırıldı. Telegram yasağı bu kararın ertesi günü duyuruldu.

Ürdün Suriye'yi vurdu.

Ürdün Suriye'yi vurdu.

Ürdün yönetimi kilise saldırısının ardından komşu Suriye'ye hava saldırıları düzenledi. Amman yönetimi, operasyonlarda saldırıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü IŞİD üyesi 20 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Başkent Amman'da 5 Kasım'da düzenlenen başka bir saldırıda ise bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı. Yetkililer olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Telegram'ın kurucusu da arananlar arasında.

Telegram'ın kurucusu da arananlar arasında.

Rus girişimci Pavel Durov'un 2013'te kurduğu Telegram'ın, IŞİD gibi örgütler tarafından iletişim ve propaganda amacıyla da kullanıldığı biliniyor. Rusya, temmuz ayında Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım ettiği suçlamasıyla uluslararası yakalama kararı çıkardı. Suçlamaları reddeden 42 yaşındaki Durov'un Dubai'de bulunduğu belirtiliyor. Uygulamada uçtan uca şifreleme yalnızca gizli sohbetlerde geçerli, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kullanıcılar ise dünya genelindeki kitlenin yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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