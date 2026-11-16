Ürdün Telegram'a Erişimi Engelledi, Gerekçe Olarak Aşırılıkçı İçerikleri Gösterdi
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Ürdün, mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimi engelledi. Kamu Güvenliği Müdürlüğü (PSD), 16 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada kararın yasa dışı içeriklerin ve aşırılıkçı paylaşımların yayılmasını önlemek amacıyla alındığını duyurdu. Yasak, ülkede son haftalarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde geldi.
Ürdün gerekçesini açıkladı.
Kilise saldırısı sonrası güvenlik arttı.
Ürdün Suriye'yi vurdu.
Telegram'ın kurucusu da arananlar arasında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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