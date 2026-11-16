Ürdün Telegram'a Erişimi Engelledi, Gerekçe Olarak Aşırılıkçı İçerikleri Gösterdi

PSD, kararın dijital güvenliği güçlendirmeyi, kullanıcıları korumayı ve çevrim içi platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetleri önlemeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada Telegram'ın siber suçlar, tehdit, şantaj ve aşırılıkçı içeriklerin yayılması için kullanılmasının kamu güvenliği ve ulusal çıkarlar açısından risk oluşturduğu savunuldu. Kurum vatandaşlara da seslenerek sosyal medya uygulamalarında dikkatli olmaları, kaynağı bilinmeyen hesaplar ve bağlantılarla etkileşime girmemeleri ve yasa dışı içerikleri resmî kanallardan bildirmeleri çağrısında bulundu.