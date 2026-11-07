Apple, iPhone Duo İçin Geliştirilen Uygulama Sayısının İki Haftada 100 Bini Aştığını Açıkladı
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Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun piyasaya çıkmasından iki hafta sonra cihaza özel hazırlanan uygulama sayısını açıkladı. Açıklanan rakam, cihazın ilk günlerinde uygulama desteğine yönelik eleştirilerin ardından geldi. Sayının her gün binlerce uygulamayla arttığı belirtildi.
Apple uygulama sayısını açıkladı.
Geliştiriciler atölyelerde bir araya geldi.
App Store'da özel rozet ve koleksiyonlar var.
Optimize edilmeyen uygulamalar da çalışıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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