article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Donanım & Yazılım
Apple, iPhone Duo İçin Geliştirilen Uygulama Sayısının İki Haftada 100 Bini Aştığını Açıkladı

Apple, iPhone Duo İçin Geliştirilen Uygulama Sayısının İki Haftada 100 Bini Aştığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 19:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun piyasaya çıkmasından iki hafta sonra cihaza özel hazırlanan uygulama sayısını açıkladı. Açıklanan rakam, cihazın ilk günlerinde uygulama desteğine yönelik eleştirilerin ardından geldi. Sayının her gün binlerce uygulamayla arttığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple uygulama sayısını açıkladı.

Apple uygulama sayısını açıkladı.

Apple'ın Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu Yönetici Yardımcısı Susan Prescott, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada App Store'da iPhone Duo için hazırlanmış uygulama sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Prescott, rakamı şu ifadelerle aktardı:

'Bugün iPhone Duo için geliştirilmiş, App Store'da yayında olan 100 binin çok üzerinde uygulama var.'

Prescott, her gün binlerce yeni uygulamanın daha eklendiğini ve güncelleme hızının artarak sürmesini beklediklerini de belirtti.

Geliştiriciler atölyelerde bir araya geldi.

Geliştiriciler atölyelerde bir araya geldi.

Apple, son bir ayda 19 şehirde düzenlenen atölyelerde geliştiricilerin iPhone Duo'yu denemesine ve uygulamalarını güncellemesine olanak tanıdı. Dünya genelinde 50'den fazla yüz yüze atölyeye 2 binden fazla geliştirici katıldı. Cihazın lansmanında ise 50'den fazla üçüncü taraf uygulamanın optimize edildiği ya da yakında edileceği açıklanmıştı.

App Store'da özel rozet ve koleksiyonlar var.

App Store'da özel rozet ve koleksiyonlar var.

App Store'da iPhone Duo için optimize edilen uygulamalar ürün sayfalarında 'Made for iPhone Duo' rozetiyle gösteriliyor. Apple ayrıca 'Popular Apps on iPhone Duo' ve 'Great Games on iPhone Duo' adlı editör koleksiyonları hazırladı. Microsoft Word, Microsoft Outlook, Zoom, Etsy ve Halide Mark III yakın zamanda güncellenen uygulamalar arasında yer aldı. Lansmanda Netflix, Prime Video, Slack, Salesforce ve Fantastical gibi uygulamalar da optimize edilmiş örnekler olarak gösterilmişti.

Optimize edilmeyen uygulamalar da çalışıyor.

Optimize edilmeyen uygulamalar da çalışıyor.

Tüm iPhone uygulamaları iPhone Duo'da çalışabiliyor, ancak yeni ekran boyutlarından tam anlamıyla yararlanmak için geliştiricilerin arayüzünde özel düzenlemeler yapması gerekiyor. iOS 27 için güncellenmiş uygulamalar, iç ekranda yatay konumda düzenini otomatik olarak ayarlıyor. Güncellenmeyenler ise iPad düzeni olmayan iPhone uygulamaları gibi davranıyor. İlk incelemelerde büyük uygulamaların bile cihaza tam uymaması eleştirilmişti. Türkiye'de 230 bin liradan satılan iPhone Duo'nun fiyatı da kullanıcıların gündeminde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın