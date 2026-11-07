Apple, iPhone Duo İçin Geliştirilen Uygulama Sayısının İki Haftada 100 Bini Aştığını Açıkladı

Apple'ın Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu Yönetici Yardımcısı Susan Prescott, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada App Store'da iPhone Duo için hazırlanmış uygulama sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Prescott, rakamı şu ifadelerle aktardı:

'Bugün iPhone Duo için geliştirilmiş, App Store'da yayında olan 100 binin çok üzerinde uygulama var.'

Prescott, her gün binlerce yeni uygulamanın daha eklendiğini ve güncelleme hızının artarak sürmesini beklediklerini de belirtti.