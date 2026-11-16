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İklim Krizine Karşı Harekete Geçmek İsteyenler İçin: Kendi Hayatımızda Başlatabileceğimiz 5 Yeşil Değişim

İklim Krizine Karşı Harekete Geçmek İsteyenler İçin: Kendi Hayatımızda Başlatabileceğimiz 5 Yeşil Değişim

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Onedio Content - Onedio Editörü
16.11.2026 - 16:48
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Her sabah 'iklim krizi' haberlerini görüp 'ben kendi halimde bir insanım, koskoca dünyayı ben mi kurtaracağım?' diye iç geçirenler, toplanın! Evet belki tek başımıza kutuplardaki buzulları donduramayız ama kendi küçük dünyamızda yapacağımız basit değişikliklerle o meşhur 'kelebek etkisini' başlatabiliriz. Üstelik bunun için süper güçlere veya devasa bütçelere değil, sadece biraz farkındalığa ihtiyacımız var.

Hazırsan günlük rutininde yapacağın ufak dokunuşlarla gezegenin ömrüne ömür katacağın o listeye geçiyoruz!

1. Dijital detoks zamanı: Eski maillerini silerek bile dünyayı kurtarabilirsin!

1. Dijital detoks zamanı: Eski maillerini silerek bile dünyayı kurtarabilirsin!

Şaka yapmıyoruz! Gelen kutunda bekleyen binlerce e-posta ve bulutta duran gereksiz fotoğraflar, devasa sunucularda saklanıyor ve bu sunucular inanılmaz bir enerji harcıyor. Hazır yeni bir başlangıç yapıyorken şu e-posta kutunu bir temizle; hem ruhun arınsın hem de karbon ayak izin küçülsün.

2. "Şarjım dolsun da prizde kalsın" devrini kapatıyoruz

2. "Şarjım dolsun da prizde kalsın" devrini kapatıyoruz

Telefonun şarjı %100 oldu ama o şarj aleti hala prizde mi? 'Ne kadar elektrik çekebilir ki?' deme. O minik aletler prizde kaldığı sürece elektrik çekmeye devam eden 'enerji vampirleridir'. İşin bitince fişi çekmek, sandığından çok daha büyük bir etki yaratıyor.

3. Banyo konserlerine süre kısıtlaması getiriyoruz

3. Banyo konserlerine süre kısıtlaması getiriyoruz

Duşta şarkı söylemek gibisi yok, kabul ediyoruz. Ama suyun altında geçirdiğimiz fazladan her 1 dakika, litrelerce temiz suyun israf olması demek. Şarkı listeni 3 şarkıyla sınırla; 4. şarkıda artık bornozunu giymiş ol!

4. Havalı termoslar ve matara kardeşliği

4. Havalı termoslar ve matara kardeşliği

Plastik şişeler doğada yüzlerce yıl yok olmuyor. Bunun yerine tarzını yansıtacak harika bir termos ya da matara edinmek hem çok havalı duruyor hem de plastik atık dağlarının büyümesini engelliyor. Kahvecinden kahveni termosuna istemek ise tam bir 'bilinçli insan' hareketi!

5. Bez çantalar yeni statü sembolümüz

5. Bez çantalar yeni statü sembolümüz

Markette kasaya geldiğinde 'Poşet ister misiniz?' sorusuna, havalı bir şekilde bez çantanı çıkararak 'Hayır, teşekkürler' demenin verdiği o haklı gururu yaşa! Hem o incecik plastik poşetler zaten yolda hep yırtılıyor, bez çanta ise her zaman hayat kurtarır.

Peki Sadece Bizim Çabamız Yeter mi?

Biz kendi hayatımızda bu ufak ama etkili adımları atarken, 'İyi hoş da, koskoca şirketler, ülkeler ne yapıyor?' diye sormakta sonuna kadar haklısın. Merak etme, yalnız değiliz! Tüm dünya bu gidişata 'Dur!' demek için bir araya geliyor. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı), tam da bu küresel uyanışın en büyük adımlarından biri olacak.

Sadece devletler değil, teknolojinin ve dijitalleşmenin dev isimleri de sürdürülebilir bir gelecek için taşın altına elini koyuyor. Türkiye'de bunun en güzel örneklerinden birini Türk Telekom veriyor. COP31’in Master Partner’ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak zirvenin iletişim ve teknoloji altyapısını da uçtan uca sağlayan Türk Telekom; sürdürülebilirliği iş stratejisinin bir parçası olarak ele alıyor. Şirket; 2050 Net Sıfır hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 54 azaltmayı hedefliyor. Bu amaçla yenilenebilir enerji yatırımlarını da artırıyor. Sivas’ın ardından Malatya’da kurduğu Güneş Enerji Santrali de bu çalışmaların önemli örneklerinden biri. Çevreyi koruyan, karbon ayak izini azaltan ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar gerçekleştiren Türk Telekom, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve umut dolu bir dünya bırakmak için çalışıyor ve hepimiz için "Yarına Sözümüz Var" diyor.

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve umut dolu bir dünya bırakmak için çalışıyor ve hepimiz için "Yarına Sözümüz Var" diyor.

Sen de 'daha yaşanabilir bir gelecek için başka neler yapılıyor?' diyorsan, Türkiye'nin dijital dönüşümüne çevreci bir vizyonla öncülük eden bu adımları keşfetmek için yarinasozumuzvar.com.tr adresine kesinlikle göz atmalısın. Dünyayı kurtarmaya bugünden başlayalım!

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