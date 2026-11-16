İklim Krizine Karşı Harekete Geçmek İsteyenler İçin: Kendi Hayatımızda Başlatabileceğimiz 5 Yeşil Değişim

Biz kendi hayatımızda bu ufak ama etkili adımları atarken, 'İyi hoş da, koskoca şirketler, ülkeler ne yapıyor?' diye sormakta sonuna kadar haklısın. Merak etme, yalnız değiliz! Tüm dünya bu gidişata 'Dur!' demek için bir araya geliyor. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı), tam da bu küresel uyanışın en büyük adımlarından biri olacak.

Sadece devletler değil, teknolojinin ve dijitalleşmenin dev isimleri de sürdürülebilir bir gelecek için taşın altına elini koyuyor. Türkiye'de bunun en güzel örneklerinden birini Türk Telekom veriyor. COP31’in Master Partner’ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak zirvenin iletişim ve teknoloji altyapısını da uçtan uca sağlayan Türk Telekom; sürdürülebilirliği iş stratejisinin bir parçası olarak ele alıyor. Şirket; 2050 Net Sıfır hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 54 azaltmayı hedefliyor. Bu amaçla yenilenebilir enerji yatırımlarını da artırıyor. Sivas’ın ardından Malatya’da kurduğu Güneş Enerji Santrali de bu çalışmaların önemli örneklerinden biri. Çevreyi koruyan, karbon ayak izini azaltan ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar gerçekleştiren Türk Telekom, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.