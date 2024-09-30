Unutulmaz Dövüş Sahnelerini Unutulmaz Yapan 13 Güçlü Şarkı: Kalp Atışlarınızı Hızlandıracak Efsaneler!
Unutulmaz Dövüş Sahnelerini Unutulmaz Yapan 13 Güçlü Şarkı: Kalp Atışlarınızı Hızlandıracak Efsaneler!
Sinema izlerken bazen öyle dövüş sahneleri olur ki, adeta ekrana kilitlenirsiniz. İşte bu tür sahnelerin etkileyici olmasını sağlayan şeylerden biri de arka planda çalan şarkılar.
Sizler için, kalp atışlarınızı hızlandıracak ve aksiyonun içine çekecek 13 muazzam şarkıyı derledik. Hadi bu müziklerle dövüş sahnelerinin keyfini çıkaralım!
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1. Survivor - Eye of the Tiger
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2. Prodigy - Smack My Bitch Up
3. Led Zeppelin - Immigrant Song
4. Queen - Don't Stop Me Now
5. Daft Punk - Derezzed
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6. Clubbed to Death – Rob Dougan
7. Battle Without Honor or Humanity – Tomoyasu Hotei
8. Joe Esposito - You’re the Best
9. Paul Engemann - Push It to the Limit
10. Europe - The Final Countdown
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