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Unutulmaz Dövüş Sahnelerini Unutulmaz Yapan 13 Güçlü Şarkı: Kalp Atışlarınızı Hızlandıracak Efsaneler!

etiket Unutulmaz Dövüş Sahnelerini Unutulmaz Yapan 13 Güçlü Şarkı: Kalp Atışlarınızı Hızlandıracak Efsaneler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:46

Sinema izlerken bazen öyle dövüş sahneleri olur ki, adeta ekrana kilitlenirsiniz. İşte bu tür sahnelerin etkileyici olmasını sağlayan şeylerden biri de arka planda çalan şarkılar.

Sizler için, kalp atışlarınızı hızlandıracak ve aksiyonun içine çekecek 13 muazzam şarkıyı derledik. Hadi bu müziklerle dövüş sahnelerinin keyfini çıkaralım!

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1. Survivor - Eye of the Tiger

2. Prodigy - Smack My Bitch Up

3. Led Zeppelin - Immigrant Song

4. Queen - Don't Stop Me Now

5. Daft Punk - Derezzed

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6. Clubbed to Death – Rob Dougan

7. Battle Without Honor or Humanity – Tomoyasu Hotei

8. Joe Esposito - You’re the Best

9. Paul Engemann - Push It to the Limit

10. Europe - The Final Countdown

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11. Bill Conti - Gonna Fly Now

12. Edwin Starr - War

13. AC/DC - Back in Black

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