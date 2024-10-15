Unutulmaz Anılar Biriktireceğinize Eminiz: Bodrum’da Keyifli Vakit Geçirmenizi Sağlayacak 10 Yer
Unutulmaz Anılar Biriktireceğinize Eminiz: Bodrum’da Keyifli Vakit Geçirmenizi Sağlayacak 10 Yer
Eğer siz de Bodrum’da tatil yapmayı planlıyorsanız ve “Gittiğimde nereleri gezmeliyim, nerelerde keyifli vakit geçirebilirim?” diye düşünüyorsanız, işte size Bodrum’un en güzel 10 yeri. Hazırlanın, çünkü bu yerlerde hem eğlence hem de huzuru bir arada bulacaksınız!
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1. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi
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2. Halikarnas Mozolesi
3. Barlar Sokağı
4. Gümbet Plajı
5. Eğer biraz daha sakin ve huzurlu bir yer arıyorsanız, Bitez Koyu tam size göre.
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