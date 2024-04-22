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Ünlülerin Yıllar İçinde "Siz Ne Yapıyorsunuz Abi" Dedirten Akla Mantığa Sığmayan İlginç Hareketleri

Ünlülerin Yıllar İçinde "Siz Ne Yapıyorsunuz Abi" Dedirten Akla Mantığa Sığmayan İlginç Hareketleri

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 14:36

Geçmişten günümüze ünlülerimizin pek çok gafını gördük tabii. Ancak bazı anlar var ki, akıllara durgunluk veriyor. Eh tabii geçmişe mazi ama, gerçekten bunlar ne Niyazi dedirtecek ve atasözünü bile tersine çevirecek cinsten hareketlerini unutamıyoruz. Gelin o anlara bir kez daha hatırlayıp dumur olalım. 😂

İçerik, Weird Al Travis Twitter (X) hesabının derlemesi ile düzenlenmiştir.

Kaynak: https://twitter.com/weirdaltravis/sta...
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1. Yonca Evcimik'in dünyaca ünlü şarkıcı Pink'e başsağlığı dilemesi. 😂

1. Yonca Evcimik'in dünyaca ünlü şarkıcı Pink'e başsağlığı dilemesi. 😂

Yarı Türkçe yarı İngilizce oluşuna ayrıca dikkat ediyoruz. Yani ölümden başkası yalan...

2. Doktorlar'ın Kader'i Aysun Kayacı'nın reklamının etkisi altında kalan gencin, Aysun Kayacı kendisini öpmedi diye Tüketici Birliği'ne şikayette bulunması...

3. Babası hayatta olan Ebru Gündeş'in sahte mezar taşının önünde ağlaması...

3. Babası hayatta olan Ebru Gündeş'in sahte mezar taşının önünde ağlaması...

Babası hayatta olduğu halde magazincileri başına toplayıp, sahte bir mezar taşının önünde 'Bak babacığım kızın artık ünlü' diye ağladığı anları kim unutabilir ki.

4. İstanbul'da Mustafa Topaloğlu'nun sahnesini izlemeye gelen Maradona'nın dans ettiği o anlar.

5. "Oyna" diyen hakeme karşı gerçekten oynayan Çaykur Rizesporlu Cumhur.

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6. Stanley Kubrick'e selam yollayan Özcan Deniz.

6. Stanley Kubrick'e selam yollayan Özcan Deniz.

Stanley Kubrick bu chatten çıkmak istiyor.

7. Can Bonomo'nun "her yerimde var" dediği dövmelerine karşı "Hiç dövmeli görmedim. Sadesi daha iyiydi be oğlum" diyen Ayşen Gruda.

8. Okan Bayülgen'in "Şimdiye kadar yaptığınız en salakça şey neydi?" sorusuna, "Bu programa katılmak" yanıtını veren İlker İnanoğlu.

9. Yalçın Küçük'ün bir anda sakinliğini kaybedip bağırmasından korkan Erol Mütercimler.

10. Madonna'nın şarkısını açıp magazincilere "yeni şarkım" diye yediren ve çok eğlenen Hande Yener. 😂

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11. Canlı yayında dans ettiği sırada göğüsleri açılan Çağla Şikel'i görünce ne yapacağını bilemeyip zıp zıp zıplayan Alişan.

12. Metin Şentürk'ün ATV ekranlarında sunduğu sabah programının adının "Sabahın Körü" olması...

12. Metin Şentürk'ün ATV ekranlarında sunduğu sabah programının adının "Sabahın Körü" olması...

Hiç etik değil!

13. Kasımpaşa futbolcusu Andre Moritz'in Türkçe öğrenmeye başlaması ve akabinde attığı tweet...

13. Kasımpaşa futbolcusu Andre Moritz'in Türkçe öğrenmeye başlaması ve akabinde attığı tweet...

14. Özcan Deniz'in balıkları bile kıskandıran yüzme stili.

15. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a DUDE diyip sinirlendiren Nevşin Mengü.

15. Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a DUDE diyip sinirlendiren Nevşin Mengü.
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16. İngiltere vizesi alamayan şarkıcı Suavi'nin tüm Twitter'ı ve medyayı bunaltması işe yaramayınca, Selahattin Demirtaş'a dert yanmış olması...

16. İngiltere vizesi alamayan şarkıcı Suavi'nin tüm Twitter'ı ve medyayı bunaltması işe yaramayınca, Selahattin Demirtaş'a dert yanmış olması...

17. Berkun Oya'nın Haşmet Babaoğlu nefreti.

17. Berkun Oya'nın Haşmet Babaoğlu nefreti.

18. Reha Muhtar ve Gülşen ilişkisi. İlişkiden ziyade masa örtüsü kıvamında portakallı gömleği...

18. Reha Muhtar ve Gülşen ilişkisi. İlişkiden ziyade masa örtüsü kıvamında portakallı gömleği...

19. Nevşin Mengü'nün, İsmet Sezgin'in ölüm haberini sunduğu esnada "çoklu organ yetmezliği" yerine "çoklu orgazm yetmezliği" demesi...

20. Beren Saat'in Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük'ün kavga etmesine sebep olması. 😂

20. Beren Saat'in Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük'ün kavga etmesine sebep olması. 😂
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21. Abdullah Gül - George Clooney benzerliği haberleri çıkınca George beyi üzme pahasına eşini savunan Hayrünnisa Gül...

21. Abdullah Gül - George Clooney benzerliği haberleri çıkınca George beyi üzme pahasına eşini savunan Hayrünnisa Gül...

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