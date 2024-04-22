Ünlülerin Yıllar İçinde "Siz Ne Yapıyorsunuz Abi" Dedirten Akla Mantığa Sığmayan İlginç Hareketleri

Geçmişten günümüze ünlülerimizin pek çok gafını gördük tabii. Ancak bazı anlar var ki, akıllara durgunluk veriyor. Eh tabii geçmişe mazi ama, gerçekten bunlar ne Niyazi dedirtecek ve atasözünü bile tersine çevirecek cinsten hareketlerini unutamıyoruz. Gelin o anlara bir kez daha hatırlayıp dumur olalım. 😂

İçerik, Weird Al Travis Twitter (X) hesabının derlemesi ile düzenlenmiştir.