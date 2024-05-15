Ünlülerin "Şansa Bak" Diyeceğiniz Keşfedilme Hikayelerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Ünlülerin "Şansa Bak" Diyeceğiniz Keşfedilme Hikayelerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Bir zamanlar sosyal medya yokken ünlü olmak ya da keşfedilmek için şansa ihtiyacınız vardı. Bu ünlülerin hepsi o şans sebebiyle şimdi tanınan isimler oldu. Hem de bakın nasıl?
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Fahriye Evcen'in şansı Oya Aydoğan
Sezen Aksu'nun, Yıldız'ın hayatını şekillendirdiğini bilmeyen yoktur...
Tolga Çevik ile gelen şöhret...
Çöpten çıkan fotoğraflarla hayatı değişti...
Sibel can'ı dansözlükten assolistliğe bakın kim taşıdı?
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Sigorta yapmaya gitti ünlü oldu.
Annesinin sayesinde ünlü oldu.
Çaycı Ufuk'tan ödüllü bir oyuncuya...
Tost satarken ünlülerin kankası oldu.
Hülya Avşar'a kıyafet satan tezgahtar...
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Fal bakarken değişen hayat...
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