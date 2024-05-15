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Ünlülerin "Şansa Bak" Diyeceğiniz Keşfedilme Hikayelerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Ünlülerin "Şansa Bak" Diyeceğiniz Keşfedilme Hikayelerini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.05.2024 - 12:00

Bir zamanlar sosyal medya yokken ünlü olmak ya da keşfedilmek için şansa ihtiyacınız vardı. Bu ünlülerin hepsi o şans sebebiyle şimdi tanınan isimler oldu. Hem de bakın nasıl?

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Fahriye Evcen'in şansı Oya Aydoğan

Fahriye Evcen'in şansı Oya Aydoğan

Almanya'dan ailesiyle Türkiye'ye tatile gelen Fahriye Evcen, bir televizyon programına seyirci olarak katılıyor. Programın sunucularından Oya Aydoğan'ın anında ilgisini çekiyor ve yapımcılarla tanıştırılıyor. Ondan sonra da gelsin film ve dizi teklifleri...

Sezen Aksu'nun, Yıldız'ın hayatını şekillendirdiğini bilmeyen yoktur...

Sezen Aksu'nun, Yıldız'ın hayatını şekillendirdiğini bilmeyen yoktur...

Fuarda konseri olan Sezen Aksu, program bitimi dostlarıyla pavyona gidiyor. Orada şarkı söyleyen Yıldız Tilbe'ye bayılıyor ve kendisine vokalisti olmasını teklif ediyor. Bir efsanenin doğuşu da işte böyle başlıyor...

Tolga Çevik ile gelen şöhret...

Tolga Çevik ile gelen şöhret...

Hande Soral, Tolga Çevik'in programına konuk oyuncu olarak çıktı. Performansı beğenilince yapımcılar oyuncu olmak isteyip istemediğini sordular ve işte karşınızda Hande Soral...

Çöpten çıkan fotoğraflarla hayatı değişti...

Çöpten çıkan fotoğraflarla hayatı değişti...

Burak Özçivit'in babası, Best Model seçmeleri için jüriye oğlunun fotoğraflarını gönderiyor. Ancak birileri onu beğenmiyor ve fotoğraflarını çöpe atıyor. Başka bir yetkili gelip çöpteki fotoları tesadüfen görüyor, Burak'ı arayıp buluyor. Böylece şöhreti tam uzaklaşırken yakalıyor ünlü oyuncu.

Sibel can'ı dansözlükten assolistliğe bakın kim taşıdı?

Sibel can'ı dansözlükten assolistliğe bakın kim taşıdı?

Nükhet Duru bir gün Sibel Can'ı sahnede seyrediyor ve bayılıyor. Yakın dostları Ali Kocatepe ve Hıncal Uluç'a bu genç kızdan bahsediyor. Ekip bir projeyle Sibel Can'ı dansözlükten alıp assolistile doğru yola çıkarıyor.

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Sigorta yapmaya gitti ünlü oldu.

Sigorta yapmaya gitti ünlü oldu.

Yurtdışındaki hayatını bırakıp Türkiye'ye döndükten sonra sigortacılık yapmaya başlıyor. Yönetmen Osman Sınav'dan sigorta işleri için randevu alıyor, görüşme esnasında ünlü yönetmen Şaşmaz'a birlikte çalışmayı teklif ediyor.

Annesinin sayesinde ünlü oldu.

Annesinin sayesinde ünlü oldu.

Basketbol oynarken sakatlık geçiren Kıvanç Tatlıtuğ spordan uzak kalıyor. Annesi bir gün Beylikdüzü'ndeki bir dükkanın camekanında modellik ilanı görüyor ve oğlunun fotoğrafını gönderiyor. Şükrüler olsun ki biz de Kıvanç Tatlıtuğ gibi birisini böylece tanımış oluyoruz.

Çaycı Ufuk'tan ödüllü bir oyuncuya...

Çaycı Ufuk'tan ödüllü bir oyuncuya...

Cihangir'de birçok ünlünün ve yönetmenin gittiği çay ocağını işleten Ufuk Bayraktar, bir gün yönetmen Zeki Demirkubuz'la tanışıyor. Bu sayede de oyunculuk kariyeri başlıyor Bayraktar'ın.

Tost satarken ünlülerin kankası oldu.

Tost satarken ünlülerin kankası oldu.

Beyoğlu'nda büfes olan Stelyo Pipis, bir gün müşterisi olan Çiğdem Tunç ile tanışıyor. Tunç da yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'i kaptığı gibi Pipis ile tanıştırıyor. Sonra menajerlik ve gece kulübü işletmeciliği yapmaya başlıyor Stelyo Pipis.

Hülya Avşar'a kıyafet satan tezgahtar...

Hülya Avşar'a kıyafet satan tezgahtar...

Ünlü bir moda evinde çalışan Hande Yener, içeri Hülya Avşar'ın girmesiyle hayatının sihrini yaşıyor. Daha sonra Hülya Avşar ile birlikte şarkı söyleme fırsatını yakalayan Yener, o günden sonra ünlü oluyor.

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Fal bakarken değişen hayat...

Fal bakarken değişen hayat...

Beyoğlu'nda fal bakan Cem Adrian, müşterisi Demet Sağıroğlu ile yakın arkadaş oluyor. Sağıroğlu, Cem Adrian'ın demosunu Fazıl Say'a ulaştırıyor ve olanlar oluyor...

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