Hayatını Kaybettiği İddia Edilen Sabri Ugan'ın Yakınları Açıklama Yaptı

Bir süre önce kansere yakalandığını açıklayan Sabri Ugan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. 25 Haziran Çarşamba sabahı yoğun bakıma kaldırılan Sabri Ugan, beyin damarlarında oluşan tıkanıklı sonucu entübe edildi. Ugan’ın solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı.

Ugan sosyal medyasından; 'Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum' açıklaması yapmıştı.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor.'

62 yaşındaki ünlü spor spikerinden acı haber geldi. Sabri Ugan hayatını kaybettiği iddia edildi.