Hayatını Kaybettiği İddia Edilen Sabri Ugan'ın Yakınları Açıklama Yaptı
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Akciğer kanseri tedavisi gören Sabri Ugan’ın hayatını kaybettiği iddia edildi.
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Yakınları ölüm haberini yalanladı.
Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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