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Hayatını Kaybettiği İddia Edilen Sabri Ugan'ın Yakınları Açıklama Yaptı

Hayatını Kaybettiği İddia Edilen Sabri Ugan'ın Yakınları Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 14:50

Kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın 62 yaşında hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ugan'ın oğlu ve kardeşi ölüm haberini yalanladı.

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Akciğer kanseri tedavisi gören Sabri Ugan’ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Akciğer kanseri tedavisi gören Sabri Ugan’ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bir süre önce kansere yakalandığını açıklayan Sabri Ugan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. 25 Haziran Çarşamba sabahı yoğun bakıma kaldırılan Sabri Ugan, beyin damarlarında oluşan tıkanıklı sonucu entübe edildi. Ugan’ın solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. 

Ugan sosyal medyasından; 'Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum' açıklaması yapmıştı. 

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor.'

62 yaşındaki ünlü spor spikerinden acı haber geldi. Sabri Ugan hayatını kaybettiği iddia edildi.

Yakınları ölüm haberini yalanladı.

Yakınları ölüm haberini yalanladı.
twitter.com

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan:

'Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. 

Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Saygılarımla'

Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan:

Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan:
twitter.com

'Sevgili abim @sabriugan yoğun bakımda tedavisi halen sürmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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