Sabri Ugan Kimdir, Nereli? Sabri Ugan Vefat mı Etti?

Sabri Ugan, Türk spor medyasında yer edinmiş ünlü bir spikerdir. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki unutulmaz anlatımlarıyla herkesin kalbinde taht kuran isim, son zamanlarda yaşadığı hastalıkla gündemimize geldi.

Sabri Ugan, 24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğdu ve Sakarya'da büyüdü. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı ardından 1991'de spor müdürü oldu. Spikerliğe ise Sakaryaspor’un maçını anlatarak adım attı. Başarılı spiker, Kanal 6'ya editör olarak geçti. Daha sonra Star TV'de Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı.

Ugan, sadece futbolla değil diğer spor dallarıyla da yakından ilgilendi ve 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitap kaleme aldı.

Sabri Ugan Nereli?

Sabri Ugan Sakaryalıdır.

Sabri Ugan Kaç Yaşında?

Sabri Ugan 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.