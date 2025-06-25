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Sabri Ugan Kimdir, Nereli? Sabri Ugan Vefat mı Etti?

Sabri Ugan Kimdir, Nereli? Sabri Ugan Vefat mı Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 14:47

Sabri Ugan, yıllardır Türk futbolunun efsane bir sesi haline geldi. Şampiyonlar Ligi maçlarındaki unutulmaz anlatımlarıyla herkes tarafından tanınan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.Ugan, 25 Haziran günü ise entübe edildi. Ünlü ismin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Peki Sabri Ugan kimdir?

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Sabri Ugan Kimdir?

Sabri Ugan Kimdir?

Sabri Ugan, Türk spor medyasında yer edinmiş ünlü bir spikerdir. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki unutulmaz anlatımlarıyla herkesin kalbinde taht kuran isim, son zamanlarda yaşadığı hastalıkla gündemimize geldi.

Sabri Ugan, 24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğdu ve Sakarya'da büyüdü. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı ardından 1991'de spor müdürü oldu. Spikerliğe ise Sakaryaspor’un maçını anlatarak adım attı. Başarılı spiker, Kanal 6'ya editör olarak geçti. Daha sonra Star TV'de Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı.

Ugan, sadece futbolla değil diğer spor dallarıyla da yakından ilgilendi ve 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitap kaleme aldı.

Sabri Ugan Nereli?

Sabri Ugan Sakaryalıdır.

Sabri Ugan Kaç Yaşında?

Sabri Ugan 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

Sabri Ugan Hastalığı Nedir?

Sabri Ugan Hastalığı Nedir?

Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır kanser ile mücadele ettiğini duyurdu. Ugan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

62 yaşındaki usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç aydır kanserle mücadele ettiğini şu cümlelerle duyurmuştu:

'Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.

Sabri Ugan Vefat mı Etti?

Sabri Ugan Vefat mı Etti?

25 Haziran tarihinde entübe edilen Sabri Ugan'ın vefat haberleri doğru değildir. Sabri Ugan, yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam etmektedir. Ünlü ismin oğlu Doruk Ugan, babasının vefatına dair çıkan yalan haberlerin ardından açıklamada bulundu;

'Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır.

Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Saygılarımla'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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