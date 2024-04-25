Ünlü Oyuncu Tuvana Türkay Hastane Yatağından Paylaştığı Fotoğrafıyla Hayranlarını Korkuttu

'Hiçbir şey ifade etmiyor. O konudan epey uzağım. Bunun hiçbir avantajını yaşamadım. Yaşamıyorum. Yaşamayacağım. Gelip benimle konuşan herkes uzaktan bir akrabammış gibi hissediyorum. Konudan o kadar uzağım anlayacağınız. Tanınmanın abartılacağı bir taraf hiç yok. Görünen bir iş yapıyorsunuz ve ulaşabildiğiniz insanlar sizi görüyor. Zaten tanınan taraf oynadığımız karakterler. Asıl kimliğimiz değil.'