Ünlü Oyuncu Tuvana Türkay Hastane Yatağından Paylaştığı Fotoğrafıyla Hayranlarını Korkuttu
Ünlü Oyuncu Tuvana Türkay Hastane Yatağından Paylaştığı Fotoğrafıyla Hayranlarını Korkuttu
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Hastanelik olduğunu duyuran Türkay, 'damar sağlığınıza dikkat edin' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay magazinde pek sık rastladığımız isimlerden biri değil.
Bir dönem estetikleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medyada eleştirilerden epey nasibini almıştı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde şöhretin aslında çok da iyi bir şey olmadığını söylediği röportaj ile gündeme gelmişti.
Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki rolüyle ön plana çıkan ünlü oyuncu epey yoğun bir set temposu içinde.
Sosyal medya hesabı üzerinden hastaneye kaldırıldığını paylaşan Tuvana Türkay, sevenlerini oldukça korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Damar sağlığınıza dikkat edin." uyarısı görenleri meraklandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın