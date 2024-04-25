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Ünlü Oyuncu Tuvana Türkay Hastane Yatağından Paylaştığı Fotoğrafıyla Hayranlarını Korkuttu

Ünlü Oyuncu Tuvana Türkay Hastane Yatağından Paylaştığı Fotoğrafıyla Hayranlarını Korkuttu

Tuvana Türkay
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:51

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Hastanelik olduğunu duyuran Türkay, 'damar sağlığınıza dikkat edin' dedi.

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Ünlü oyuncu Tuvana Türkay magazinde pek sık rastladığımız isimlerden biri değil.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay magazinde pek sık rastladığımız isimlerden biri değil.

Kariyerine 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ayrılık dizisi ile başlayan Türkay'ın yıldızı asıl olarak Yer Gök Aşk dizisindeki Bade Palalı rolüyle parladı.

Bir dönem estetikleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medyada eleştirilerden epey nasibini almıştı.

Bir dönem estetikleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medyada eleştirilerden epey nasibini almıştı.

Özellikle burun estetiğiyle çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde şöhretin aslında çok da iyi bir şey olmadığını söylediği röportaj ile gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde şöhretin aslında çok da iyi bir şey olmadığını söylediği röportaj ile gündeme gelmişti.

'Hiçbir şey ifade etmiyor. O konudan epey uzağım. Bunun hiçbir avantajını yaşamadım. Yaşamıyorum. Yaşamayacağım. Gelip benimle konuşan herkes uzaktan bir akrabammış gibi hissediyorum. Konudan o kadar uzağım anlayacağınız. Tanınmanın abartılacağı bir taraf hiç yok. Görünen bir iş yapıyorsunuz ve ulaşabildiğiniz insanlar sizi görüyor.  Zaten tanınan taraf oynadığımız karakterler. Asıl kimliğimiz değil.'

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki rolüyle ön plana çıkan ünlü oyuncu epey yoğun bir set temposu içinde.

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki rolüyle ön plana çıkan ünlü oyuncu epey yoğun bir set temposu içinde.

Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Sezin Akbaşoğulları gibi başarılı isimlerle başrolü paylaşan Türkay, Victoria rolüne hayat veriyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden hastaneye kaldırıldığını paylaşan Tuvana Türkay, sevenlerini oldukça korkuttu.

Sosyal medya hesabı üzerinden hastaneye kaldırıldığını paylaşan Tuvana Türkay, sevenlerini oldukça korkuttu.

Tedavi altında olduğunu paylaşan ünlü oyuncu neler olduğunu kendine gelince anlatacağını söyledi.

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"Damar sağlığınıza dikkat edin." uyarısı görenleri meraklandırdı.

"Damar sağlığınıza dikkat edin." uyarısı görenleri meraklandırdı.

'Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizinle paylaşacağım.'

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