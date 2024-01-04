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Ünlü Manken Julia Fox Miami Gecelerinde Giydiği Kıyafetle Yine Çok Konuşuldu, Görenler Gözlerine İnanamadı!

Ünlü Manken Julia Fox Miami Gecelerinde Giydiği Kıyafetle Yine Çok Konuşuldu, Görenler Gözlerine İnanamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:15

Ünlü model Julia Fox, zaman zaman giydikleriyle gündeme gelen bir isim. En son Kanye West ile ilişkisiyle magazine konu olan isim, bu sefer de giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Detaylar👇

Kaynak: https://www.justjared.com/2024/01/03/...
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"Uncut Gems" filmi ile oyunculuğunu gözler önüne seren Julia Fox aynı zamanda ünlü bir model.

"Uncut Gems" filmi ile oyunculuğunu gözler önüne seren Julia Fox aynı zamanda ünlü bir model.

Kendisini verdiği iddialı pozlar ve giydiği farklı tarzdaki kıyafetlerle sık sık objektif karşısıda görüyoruz.

Kendisini verdiği iddialı pozlar ve giydiği farklı tarzdaki kıyafetlerle sık sık objektif karşısıda görüyoruz.

Kanye West ile yaşadığı ve ikilinin sergiledikleri görünüm tarzları dolayısıyla da hiç göze batmamıştı.

Kanye West ile yaşadığı ve ikilinin sergiledikleri görünüm tarzları dolayısıyla da hiç göze batmamıştı.

Moda şovlarında ve katıldığı kırmızı halılarda giydikleri ile sürekli olay olan Julia Fox bu sefer de marjinal bir kombin sergilemeyi başardı.

Moda şovlarında ve katıldığı kırmızı halılarda giydikleri ile sürekli olay olan Julia Fox bu sefer de marjinal bir kombin sergilemeyi başardı.

Model en iddialı görünümlerinden biriyle dün gece kameralara böyle yansıdı👇

Model en iddialı görünümlerinden biriyle dün gece kameralara böyle yansıdı👇
cdn01.justjared.com
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Miami sokaklarında çekilen görüntüleri yine olay oldu!

Miami sokaklarında çekilen görüntüleri yine olay oldu!
cdn01.justjared.com

Gelen yorumlara bakalım👇

1. “Stilistim yok. Kendim giyiniyorum." Biliyoruz.

1. “Stilistim yok. Kendim giyiniyorum." Biliyoruz.

2. Terapiye ihtiyacı var.

2. Terapiye ihtiyacı var.

3. Hmmm, vücudu çok farklı görünüyor Vücut geliştirmeci gibi?

3. Hmmm, vücudu çok farklı görünüyor Vücut geliştirmeci gibi?
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4. İlk başta bella thorne sandım 😂

4. İlk başta bella thorne sandım 😂

5. Çılgın bir kıyafet ama fiziksel olarak Kanye günlerinden çok daha sağlıklı görünüyor.

5. Çılgın bir kıyafet ama fiziksel olarak Kanye günlerinden çok daha sağlıklı görünüyor.

6. Bu ne gerçekten.... Kanye'nin karısıyla en rezil kıyafet için mi yarışıyor?

6. Bu ne gerçekten.... Kanye'nin karısıyla en rezil kıyafet için mi yarışıyor?

7. Bu da neyin nesi?

7. Bu da neyin nesi?

8. Bazı insanların kendilerine hiç saygısı yok.

8. Bazı insanların kendilerine hiç saygısı yok.
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9. Kesinlikle dikkat çekmeye çalışıyor.

9. Kesinlikle dikkat çekmeye çalışıyor.

10. Çilek Kız büyümüş de Tinder randevusunu bekliyor.

10. Çilek Kız büyümüş de Tinder randevusunu bekliyor.

11. O tam bir gülünç ....... Kimse bu kadını HER ZAMAN ne kadar gülünç göründüğünü söyleyecek kadar sevmiyor.

11. O tam bir gülünç ....... Kimse bu kadını HER ZAMAN ne kadar gülünç göründüğünü söyleyecek kadar sevmiyor.

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