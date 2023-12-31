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Ünlü Komedyenin Dev Yeni Yıl Partisi "Cem Yılmaz da Olsan Yılbaşında Tombala Oynuyorsun" Dedirtti

Ünlü Komedyenin Dev Yeni Yıl Partisi "Cem Yılmaz da Olsan Yılbaşında Tombala Oynuyorsun" Dedirtti

Cem Yılmaz
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 19:20

2023'ü uğurlamamıza saatler kalmışken ünlülerden yılbaşı programları ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yeni yıl planını paylaşan ünlülerden bir tanesi de Cem Yılmaz oldu ve ünlü komedyenin paylaşımları 'Cem Yılmaz da olsan yılbaşında tombala oynuyorsun' dedirtti.

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Söz konusu komedi olduğunda hepimizin aklına tek bir isim geliyor. Evet, tabii ki de Cem Yılmaz.

Söz konusu komedi olduğunda hepimizin aklına tek bir isim geliyor. Evet, tabii ki de Cem Yılmaz.

Ünlü komedyenin uzun yıllardır yaptığı tek kişilik stand-uplarını izleyip de kahkahalara boğulmayan biri olduğunu düşünmüyoruz.

Ünlü komedyenin uzun yıllardır yaptığı tek kişilik stand-uplarını izleyip de kahkahalara boğulmayan biri olduğunu düşünmüyoruz.

Ancak Cem Yılmaz sadece kariyerinde değil spontane sohbetlerde bile herkesi güldürebilen isimlerden bir tanesi.

Ancak Cem Yılmaz sadece kariyerinde değil spontane sohbetlerde bile herkesi güldürebilen isimlerden bir tanesi.

Bunun en büyük örneği de ünlü komedyenin sosyal medya paylaşımları!

Bunun en büyük örneği de ünlü komedyenin sosyal medya paylaşımları!

2024 yılını karşılamamıza az bir zaman kalmışken yeni yıl planlarını takipçileri ile paylaşan ünlüler ile karşılaşıyoruz.

2024 yılını karşılamamıza az bir zaman kalmışken yeni yıl planlarını takipçileri ile paylaşan ünlüler ile karşılaşıyoruz.
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Bu ünlülerden bir tanesi de Cem Yılmaz oldu.

Hatta ünlü komedyen yeni yıl planını sadece paylaşmakla kalmadı ve dev yılbaşı partisine herkesi davet etti!

Ünlü komedyenin son paylaşımı "Cem Yılmaz da olsan yılbaşında tombala oynuyorsun" dedirtti.

Siz Cem Yılmaz'ın yeni yıl paylaşımı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Cem Yılmaz'ın yeni yıl paylaşımı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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