Ünlü Komedyenin Dev Yeni Yıl Partisi "Cem Yılmaz da Olsan Yılbaşında Tombala Oynuyorsun" Dedirtti

2023'ü uğurlamamıza saatler kalmışken ünlülerden yılbaşı programları ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yeni yıl planını paylaşan ünlülerden bir tanesi de Cem Yılmaz oldu ve ünlü komedyenin paylaşımları 'Cem Yılmaz da olsan yılbaşında tombala oynuyorsun' dedirtti.

Detaylar...