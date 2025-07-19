Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Kulis İsteklerin Neler Olurdu?

Senin kulisin tam anlamıyla cennet gibi olmalı! Vücudunu dinlendiren, zihnini arındıran her şey listende olmalı. Sahne öncesi odaklanmak için yeşil smoothie’ler, hindistan cevizi suları ve anti-oksidan dolu meyve tabakları hazır beklemeli. Yoga matından bitki köşesine kadar her ayrıntıya önem veriyorsun. Fazla kalabalık ya da gürültü seni bozar; dingin bir atmosfer tam senlik! Kısacası kulisinde: Organik yeşillikler, badem sütlü latte, aromaterapi mumları, bambu pipetler, sessiz hava nemlendiricisi gibi şeyler olmalı.