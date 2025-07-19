Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Kulis İsteklerin Neler Olurdu?
Ünlü şarkıcıların 'Bun cidden gerek var mı?' dedirten kulis isteklerini duymuşsunuzdur. Peki hiç düşündünüz mü? Eğer ünlü bir şarkıcı olsaydınız siz kuliste neler isterdiniz? Sizi hiç yormadan teste doğru alalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sahne öncesi seni en çok ne motive eder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Turne otobüsünde mutlaka olması gereken şey hangisi?
3. Peki, ilk konserini hangi şehirde vermek istersin?
4. Nasıl bir sahne kostümü tercih edersin?
5. Söyle bakalım, en çok hangi sanatçının konserini izlemek istersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dinlenme köşen nasıl olmalı?
7. Peki, hayranlarının hangi hareketi seni sinirlendirir?
8. Son olarak, sahneye çıkmanın en güzel yanı hangisi olurdu?
Rahatlatıcı bir kulis ortamı!
Rockstar havasına uygun bir kulis seti!
Işıltılı ve lüks bir kulis!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın