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Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Kulis İsteklerin Neler Olurdu?

etiket Ünlü Bir Şarkıcı Olsaydın Kulis İsteklerin Neler Olurdu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 00:09

Ünlü şarkıcıların 'Bun cidden gerek var mı?' dedirten kulis isteklerini duymuşsunuzdur. Peki hiç düşündünüz mü? Eğer ünlü bir şarkıcı olsaydınız siz kuliste neler isterdiniz? Sizi hiç yormadan teste doğru alalım. 👇

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1. Sahne öncesi seni en çok ne motive eder?

2. Turne otobüsünde mutlaka olması gereken şey hangisi?

3. Peki, ilk konserini hangi şehirde vermek istersin?

4. Nasıl bir sahne kostümü tercih edersin?

5. Söyle bakalım, en çok hangi sanatçının konserini izlemek istersin?

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6. Dinlenme köşen nasıl olmalı?

7. Peki, hayranlarının hangi hareketi seni sinirlendirir?

8. Son olarak, sahneye çıkmanın en güzel yanı hangisi olurdu?

Rahatlatıcı bir kulis ortamı!

Senin kulisin tam anlamıyla cennet gibi olmalı! Vücudunu dinlendiren, zihnini arındıran her şey listende olmalı. Sahne öncesi odaklanmak için yeşil smoothie’ler, hindistan cevizi suları ve anti-oksidan dolu meyve tabakları hazır beklemeli. Yoga matından bitki köşesine kadar her ayrıntıya önem veriyorsun. Fazla kalabalık ya da gürültü seni bozar; dingin bir atmosfer tam senlik! Kısacası kulisinde: Organik yeşillikler, badem sütlü latte, aromaterapi mumları, bambu pipetler, sessiz hava nemlendiricisi gibi şeyler olmalı.

Rockstar havasına uygun bir kulis seti!

Senin kulisin tam bir enerji patlaması yaşatırdı! Duvarlarda rock posterleri, köşede retro aksesuarlar, masada pizza kutuları ve yüksek kafeinli içecekler… Gürültü senin yaşatan şey, sessizlik seni yavaşlatır. Dostlarınla yüksek sesle gülüp şakalaşırken sahneye çıkmadan 5 saniye önce bile enerjin tavan! Işık patlar patlamaz sahne senin oyun alanın, kulis de bu gösteriye zemin hazırlıyor. Senin için ufak bir liste yaparsak vazgeçilmezlerin şunlar olurdu: Pepperoni pizza, dört çeşit enerji içeceği, buz dolu dev kova, çılgın neon ışıklar, yedek gitar penaları!

Işıltılı ve lüks bir kulis!

Sen kulise girer girmez, adının baş harfleri işlenmiş ipek bornozunu giyer, içeceğini eline alıp masaj koltuğuna yayılırsın. Biraz kaprisli olabilirsin ama sen busun! Fotoğrafçılar kulis kapısında bile nöbet tutsa şaşırmayız, çünkü sen her an sahne ışığı altında gibisin! Kostümlerin ayrı bir odada tutulmalı, tüm isteklerin özenle yerleştirilmeli. Gösteri bittiğinde kırmızı halı moduna geçmelisin. Senin istek listen şöyle olurdu: Suşi, masaj terapisti, taze beyaz güller, büyük boy ayna ve kokulu mumlar.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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