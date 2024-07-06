Ünlü Avukattan Bozkurt Yorumu: "Bozkurt İşaretinin Ne Olduğunu ve Ne Olmadığını Hepimiz Biliyoruz"
Ünlü Avukattan Bozkurt Yorumu: "Bozkurt İşaretinin Ne Olduğunu ve Ne Olmadığını Hepimiz Biliyoruz"
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Merih Demiral, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdığı gollerin ardından sevincini bozkurt işaretiyle göstermişti.
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UEFA, Merih Demiral'a bozkurt işareti sebebiyle iki maç men cezası verdi.
Son olarak ünlü avukat Gönenç Gürkaynak da konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Yurdunu ne çok sevdiğine gözümü kırpmadan şahadet edebileceğim ve gerçek anlamda vatanseverliğini lafla değil eylemle ispatlamış yüzlerce dostumdan biri bile hayatında tek bir defa bozkurt işaretini kullanmamıştır. Ben de kullanmadım ve kullanmam"
"Öte yandan milli takımımızın bir oyuncusu aleyhinde yurt dışında işleme kalkışıldığında elbette hepimiz arkasında dururuz, duruyoruz."
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""Oysa derdi memleket değil kendisi olan sözde vatanseverler için hiç böyle ikilemler yoktur. Onlar Avusturya maçında işaret yaptırıp bir çırpıda "takım sahaya çıkmasın" deyiverirler."
"Gerçek anlamda vatansever olan ve milli takımımızın futbolcularına "çocum siz kulağınızı siyasetçilere ve sizin terinizi kullanmak isteyenlere kapatın, sadece topa ve sahaya bakın, ay yıldızlı formanızı sonuna kadar terletin, emi" demek isteyen on milyonlar, belki özel bir el işareti kullanmazlar ama, birbirlerini iyi bilirler."
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