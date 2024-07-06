Ünlü Avukattan Bozkurt Yorumu: "Bozkurt İşaretinin Ne Olduğunu ve Ne Olmadığını Hepimiz Biliyoruz"

Gürkaynak'ın paylaşımı aşağıdaki gibiydi;

Bozkurt'tan yola çıkarak Türkiye'nin daima kendisini ikilemlerde bulan gerçek anlamda vatansever kesimine selam yollamak istiyorum. Bunun için konuyu tam bağlama oturtmalıyım:

Bozkurt'un tarihimizde yeri var. Kurt sembolü pek çok coğrafyada ve tarihin pek çok aşamasında Türkler tarafından kullanılıyor. Hollanda'nın aslanla Fransa'nın horozla bağından kadim bir bağ var. Bu bir konu.

Bozkurt Türkiye içerisinde 'Türklüğümle gurur duyuyorum' veya 'vatanseverim' veya 'ben Atatürk milliyetçisiyim' veya 'ne mutlu Türküm diyene' anlamında değil 'MHP çizgisinde milliyetçiyim' ifadesi gayesiyle kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Zira bu el işareti bu parti tarafından hatırlatılıp kullanılmıştır ve ona ait hale gelmistir. Bu da bir konu.