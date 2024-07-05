Oğuzhan Uğur'dan Merih Demiral'ın Cezasına Tepki: "Bu Ceza Alenen Türk Düşmanlığıdır!"
Oğuzhan Uğur'dan Merih Demiral'ın Cezasına Tepki: "Bu Ceza Alenen Türk Düşmanlığıdır!"
Türkiye Avusturya maçında 2 gol atarak ülkemizi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, gol sevincini yaptığı bozkurt işaretiyle gösterdi. UEFA, Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi.
UEFA'nın cezasına sosyal medyadan tepki yağarken ünlü isim Oğuzhan Uğur da sessiz kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gollerinin ardından yaptığı bozkurt işareti, günlerdir tartışma konusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla UEFA'ya tepki gösterdi. Uğur, bu cezanın alenen Türk düşmanlığı olduğunu söyledi.
"UEFA’ya bu cüret kendinden değil, bizzat içimizdeki Türk düşmanlarının elinden hediyedir! İyi bakın! 🇹🇷 "
"Sabır eşiğimiz yüksek, ancak aşıldığı takdirde de sonuçları tarafınızdan çokça tecrübe edilmiştir. Çok susarız, pek de unutkanız, ancak siz siz olun, Türkiye Cumhuriyetini özünden vuracak kadar haddinizi aşmayınız."
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın