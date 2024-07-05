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Oğuzhan Uğur'dan Merih Demiral'ın Cezasına Tepki: "Bu Ceza Alenen Türk Düşmanlığıdır!"

Oğuzhan Uğur'dan Merih Demiral'ın Cezasına Tepki: "Bu Ceza Alenen Türk Düşmanlığıdır!"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 21:49

Türkiye Avusturya maçında 2 gol atarak ülkemizi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, gol sevincini yaptığı bozkurt işaretiyle gösterdi. UEFA, Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. 

UEFA'nın cezasına sosyal medyadan tepki yağarken ünlü isim Oğuzhan Uğur da sessiz kalmadı.

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Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gollerinin ardından yaptığı bozkurt işareti, günlerdir tartışma konusu.

Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gollerinin ardından yaptığı bozkurt işareti, günlerdir tartışma konusu.

UEFA, Merih Demiral'a iki maç men cezası verirken cezanın sebebini 'spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar, futbol sporunun itibarını zedelemek ve genel davranış ilkelerine aykırı davranmak' olarak açıkladı.

UEFA'nın bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı;

Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla UEFA'ya tepki gösterdi. Uğur, bu cezanın alenen Türk düşmanlığı olduğunu söyledi.

Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla UEFA'ya tepki gösterdi. Uğur, bu cezanın alenen Türk düşmanlığı olduğunu söyledi.

Bu ceza alenen Türk düşmanlığıdır! Irkçılıktır! Sebebi sadece avrupa falan da değildir. Evvela vatanımız içinde vatan kurma hayallerini ırkçı cümlelerle süsleyip, utanmadan bir de Türk’e ırkçı diyenlerin yaygarasıdır. Tarihini, geçmişini bilmeyenlerin dikkatini, elindeki kandan uzaklaştırıp, gözündeki sahte yaşa çekenlerindir.

"UEFA’ya bu cüret kendinden değil, bizzat içimizdeki Türk düşmanlarının elinden hediyedir! İyi bakın! 🇹🇷 "

"UEFA’ya bu cüret kendinden değil, bizzat içimizdeki Türk düşmanlarının elinden hediyedir! İyi bakın! 🇹🇷 "

Bu bayrak öyle on yılda bir, menfaate göre değişen bez parçalarından değildir. Bu bayrak, şehit kanlarıyla beliren şanlı, şerefli Türk bayrağıdır! Tarihi sonradan uydurulmamıştır, dün var olduğu gibi yarın da var olacaktır.

"Sabır eşiğimiz yüksek, ancak aşıldığı takdirde de sonuçları tarafınızdan çokça tecrübe edilmiştir. Çok susarız, pek de unutkanız, ancak siz siz olun, Türkiye Cumhuriyetini özünden vuracak kadar haddinizi aşmayınız."

"Sabır eşiğimiz yüksek, ancak aşıldığı takdirde de sonuçları tarafınızdan çokça tecrübe edilmiştir. Çok susarız, pek de unutkanız, ancak siz siz olun, Türkiye Cumhuriyetini özünden vuracak kadar haddinizi aşmayınız."

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