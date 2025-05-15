Umudu Bize Miras Bıraktı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Edip Akbayram

29 Aralık 1950’de Gaziantep’te dünyaya geldi. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Hayat daha başlarken zorlu bir sayfa açtı ona. Ama bu onu yıldırmadı. Aksine, daha da güçlendirdi. Çocukluk yıllarını hastalıkla mücadele ederek geçirdi ama müzikle ilk flörtü de işte o yıllarda başladı.