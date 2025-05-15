Umudu Bize Miras Bıraktı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Edip Akbayram
Bazı sesler var ki sadece kulağımızda değil, vicdanımızda da iz bırakır. Bu hafta 'Müziğin Efsanelerinde' sıra; halkın içinden gelen, inandığı değerleri şarkılarında haykıran, “Türküler Yanmaz” diyen bir efsanede: Edip Akbayram…
İşte Edip Akbayram’ın hayatı, müzik serüveni ve unutulmaz mirasıyla destansı bir yolculuk! 👇
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Gaziantep’te açılan gözler, bir ömür sürecek mücadeleye ilk bakıştı...
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Aynanın karşısındaki çocuk, geleceğin halk ozanıydı.
Daha lise yıllarında sazla kalbi birleşti.
İlk plağını lisede çıkardı.
Gaziantep’ten sonra yolu Adana’ya düştü.
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Diş hekimliği kazandı ama müzik galip geldi.
Altın Mikrofon yarışmasında patlama yaptı.
Dostlar Orkestrası doğdu, halkın sesi gürleşti.
TRT’nin yasaklılar listesinde adı vardı.
“Türküler Yanmaz” dedi ve küllerinden yeniden doğdu.
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Aile hayatı da bir o kadar huzurluydu.
Aldırma Gönül: Bir şarkıdan fazlasıydı...
Ve bir efsane uğurlandı...
Huzurla uyu Edip Akbayram.
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