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Ulaşım Zamlarına Düzenleme Sinyali: Hükümet Son Noktayı Koydu

Ulaşım Zamlarına Düzenleme Sinyali: Hükümet Son Noktayı Koydu

Zam Enflasyon Toplu Taşıma
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 11:54
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Ulaşım zamları cep yakıyor. Vatandaşlar özellikle İstanbul'da toplu taşıma kullanmanın adeta lüks olduğuna dikkat çekiyor. Şikayetlerin ardından hükümetten 'sınır' sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kent içi ulaşımda yapılan zamların manşet enflasyonu yukarı çeken kalemler arasında yer aldığını söyledi. Yerel yönetimlerin maliyetin üzerinde fiyat artışına gittiğini belirten Yılmaz, ulaşım fiyatlarında da kural konulması gerektiğini ifade etti. Açıklama, milyonlarca kişinin her gün kullandığı toplu taşımada zam sınırı gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yüksek ulaşım fiyatlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yüksek ulaşım fiyatlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede gelinen noktayı ve fiyat artışlarında öne çıkan kalemleri değerlendirdi. Konut, gıda ve kent içi ulaşımı sosyal açıdan en hassas üç başlık olarak tanımlayan Yılmaz, ulaşım tarafındaki tabloyu şu sözlerle özetledi: 'Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus.'

Yılmaz, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma ücretlerini belirleyen yerel yönetimlerin zaman zaman maliyet artışlarının ötesine geçen zamlar yaptığını, bunun da doğrudan enflasyona yansıdığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus. Orada yerel yönetimlerin sorumluluğu söz konusu. Yerel yönetimlerin maliyetlerin ötesinde gerçekleştirdiği kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışlar da enflasyona olumsuz yansıyor' dedi.

Toplu ulaşım zammına düzenleme gelecek mi? Hükümetten 'sınır' sinyali.

Toplu ulaşım zammına düzenleme gelecek mi? Hükümetten 'sınır' sinyali.

Ulaşım zamlarına dikkat çeken Yılmaz, 'Bu konuda da bir yaklaşımımız var. Burada bir sınır oluşturma, o sınırın ötesine geçmeme yaklaşımımız var' ifadelerini kullandı.

Eğitim ücretlerine yönelik düzenlemeleri hatırlatan Yılmaz, ulaşım fiyatları konusunda da benzer adımlar atılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Eğitimde bunu yaptık. Biliyorsunuz, birtakım kurallar kondu. Önümüzdeki döneme ilişkin eğitimde bu anlamda daha olumlu bir süreç bekliyoruz. Aslında ulaşım konusunda da mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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