Ulaşım Zamlarına Düzenleme Sinyali: Hükümet Son Noktayı Koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede gelinen noktayı ve fiyat artışlarında öne çıkan kalemleri değerlendirdi. Konut, gıda ve kent içi ulaşımı sosyal açıdan en hassas üç başlık olarak tanımlayan Yılmaz, ulaşım tarafındaki tabloyu şu sözlerle özetledi: 'Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus.'

Yılmaz, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma ücretlerini belirleyen yerel yönetimlerin zaman zaman maliyet artışlarının ötesine geçen zamlar yaptığını, bunun da doğrudan enflasyona yansıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus. Orada yerel yönetimlerin sorumluluğu söz konusu. Yerel yönetimlerin maliyetlerin ötesinde gerçekleştirdiği kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışlar da enflasyona olumsuz yansıyor' dedi.