Ulaşım Zamlarına Düzenleme Sinyali: Hükümet Son Noktayı Koydu
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Ulaşım zamları cep yakıyor. Vatandaşlar özellikle İstanbul'da toplu taşıma kullanmanın adeta lüks olduğuna dikkat çekiyor. Şikayetlerin ardından hükümetten 'sınır' sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kent içi ulaşımda yapılan zamların manşet enflasyonu yukarı çeken kalemler arasında yer aldığını söyledi. Yerel yönetimlerin maliyetin üzerinde fiyat artışına gittiğini belirten Yılmaz, ulaşım fiyatlarında da kural konulması gerektiğini ifade etti. Açıklama, milyonlarca kişinin her gün kullandığı toplu taşımada zam sınırı gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yüksek ulaşım fiyatlarına değindi.
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Toplu ulaşım zammına düzenleme gelecek mi? Hükümetten 'sınır' sinyali.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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