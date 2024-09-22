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UEFA'dan Skandal Hata: Beşiktaş Acil Olarak Düzeltilmesini İstedi

UEFA'dan Skandal Hata: Beşiktaş Acil Olarak Düzeltilmesini İstedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 15:09

UEFA, Avrupa Ligi'nde ülkemizi mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş hakkında inanılması güç bir yazım yanlışı yaptı. Resmi sitede, stadyumun ismi Şenol Güneş Kompleksi olarak verildi.

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UEFA, Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasının bilgilerini paylaşırken stadyum ismini yanlış yazdı.

UEFA, Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasının bilgilerini paylaşırken stadyum ismini yanlış yazdı.

Siyah-beyazlı kulüp, UEFA'ya başvurarak gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti.

Siyah-beyazlı kulüp, UEFA'ya başvurarak gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti.

Kulüp yetkilileri, stadyum adının doğru bir şekilde düzeltilmesini beklerken, bu durum taraftarlar arasında da kısa süreli bir tepkiye neden oldu.

Kulüp yetkilileri, stadyum adının doğru bir şekilde düzeltilmesini beklerken, bu durum taraftarlar arasında da kısa süreli bir tepkiye neden oldu.

Beşiktaş'ın açıklaması 👇

Beşiktaş'ın açıklaması 👇

'2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz.'

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