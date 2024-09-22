UEFA'dan Skandal Hata: Beşiktaş Acil Olarak Düzeltilmesini İstedi
UEFA'dan Skandal Hata: Beşiktaş Acil Olarak Düzeltilmesini İstedi
UEFA, Avrupa Ligi'nde ülkemizi mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş hakkında inanılması güç bir yazım yanlışı yaptı. Resmi sitede, stadyumun ismi Şenol Güneş Kompleksi olarak verildi.
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UEFA, Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasının bilgilerini paylaşırken stadyum ismini yanlış yazdı.
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Siyah-beyazlı kulüp, UEFA'ya başvurarak gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti.
Kulüp yetkilileri, stadyum adının doğru bir şekilde düzeltilmesini beklerken, bu durum taraftarlar arasında da kısa süreli bir tepkiye neden oldu.
Beşiktaş'ın açıklaması 👇
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