Ücretsiz HPV Aşısı İçin Nasıl Başvuru Yapılır? İBB'nin Ücretsiz HPV Aşısı Kimlere Uygulanacak?
Ücretsiz HPV Aşısı İçin Nasıl Başvuru Yapılır? İBB'nin Ücretsiz HPV Aşısı Kimlere Uygulanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulamasını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kişi uygulama kapsamında aşısının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kimler ücretsiz HPV aşısı olabilir? Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır, şartları nelerdir?
İşte, detaylar...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başladığını açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu.
İBB Ücretsiz Aşı Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?
Ücretisiz HPV Aşısının Şartları Ne? HPV Aşısı Kimlere Yapılacak?
İBB Ücretisiz HPV Aşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruyu haberimizde bulabilirsiniz. 👇
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