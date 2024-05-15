Ücretsiz HPV Aşısı İçin Nasıl Başvuru Yapılır? İBB'nin Ücretsiz HPV Aşısı Kimlere Uygulanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulamasını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kişi uygulama kapsamında aşısının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kimler ücretsiz HPV aşısı olabilir? Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır, şartları nelerdir?

İşte, detaylar...