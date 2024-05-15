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Ücretsiz HPV Aşısı İçin Nasıl Başvuru Yapılır? İBB'nin Ücretsiz HPV Aşısı Kimlere Uygulanacak?

Ücretsiz HPV Aşısı İçin Nasıl Başvuru Yapılır? İBB'nin Ücretsiz HPV Aşısı Kimlere Uygulanacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.05.2024 - 01:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulamasını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kişi uygulama kapsamında aşısının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kimler ücretsiz HPV aşısı olabilir? Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır, şartları nelerdir? 

İşte, detaylar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başladığını açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başladığını açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu.

Ülkemizde, HPV kaynaklı kanser vakalarının artma eğilimi göstermesinin ardından aşı uygulaması sık sık gündeme gelmeye başladı. Konuya ilişkin dikkat çeken bir hamle İstanbul Belediyesinden geldi. İBB'nin ücretisiz HPV aşısı uygulaması, vatandaşların ilgisini çekti. 

Uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

İBB Ücretsiz Aşı Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

İBB Ücretsiz Aşı Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

Ücretsiz HPV aşı uygulaması 16 Mayıs 2024 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da başlıyor.

Ücretisiz HPV Aşısının Şartları Ne? HPV Aşısı Kimlere Yapılacak?

Ücretisiz HPV Aşısının Şartları Ne? HPV Aşısı Kimlere Yapılacak?

  • Aşı ilk etapta, İstanbul'da ikamet eden 9 ila 26 yaş aralığındaki ve belediyeden sosyal yardım alan bireylere uygulanacak. 

  • Ücretisiz HPV aşısı için bu yaş aralığındaki bireylerin kendilerinin ya da ebeveynlerinin başvuru formunu doldurması gerekiyor. 

  • Başvurusu onaylanan bireylere, uygulama öncesi SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İBB Ücretisiz HPV Aşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB Ücretisiz HPV Aşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'HPV Aşı Uygulaması Projesi Başvuru Forumu'nu doldurabilirler. Bunun için www.forms.ibb.gov.tr internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 

HPV AŞI BAŞVURUSU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır?

Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır?

Ücretsiz HPV aşısı, başvurusu onaylanan kişilere SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra İBB'ye bağlı tıp merkezlerinde uygulanacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruyu haberimizde bulabilirsiniz. 👇

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruyu haberimizde bulabilirsiniz. 👇

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