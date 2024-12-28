Uçakta Yediğimiz Yemeğin Tadı Neden Normalde Yediklerimize Kıyasla Daha Tatsızdır?
Uçakta Yediğimiz Yemeğin Tadı Neden Normalde Yediklerimize Kıyasla Daha Tatsızdır?
Uçakta yediğiniz yemeklerin tadı size de tuhaf geliyor mu? Bu durumun arkasında sadece plastik kaplar ve sınırlı menüler yok. Bilim, bu farklılığın sebeplerini net bir şekilde açıklıyor. Tüm bunların nasıl işlediğine gelin beraber bakalım.
Dr. Robert Pellegrino'ya göre uçuş sırasında tat alma duyularımızı etkileyen üç ana faktör var: Düşük kabin basıncı, düşük nem oranı ve yüksek ses seviyesi.
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Düşük basınç ve nem eksikliği, kokuları algılamamızı zorlaştırır. Burnumuz kuruduğunda, kokuları yeterince algılayamaz hale geliriz. Tat ve koku duyularının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünürsek yediğimiz yemeklerin tadını doğrudan etkiler.
Yüksek ses seviyeleri de tat algımızı değiştiriyor. 2015'te yapılan bir çalışma, uçak kabinindeki gürültünün tatlılığı algılama seviyemizi azalttığını ancak umami tatlarını artırdığını ortaya koydu.
Dr. Pellegrino'ya göre, ne kadar özel menüler hazırlanırsa hazırlansın uçakta yemeklerin tadı her zaman yerdekinden farklı olacak.
Yani kısaca uçakta yemeklerin tadı sadece yemeğin kalitesine değil; basınç, nem, gürültü ve genel ortamın yarattığı etkilere bağlı olarak değişiyor diyebiliriz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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