Havadayken Uçak Kapıları Açılabilir mi? Gerçekten Korkulacak Bir Durum mu?

Uçaklarda uçuş sırasında kapıların açılması neredeyse imkansız. Bu soru pek çok yolcunun kafasında uçuştan önce beliren bir tedirginlik kaynağı olsa da teknik açıdan uçak kapıları son derece güvenli bir şekilde tasarlanmış. Ancak buna rağmen bazı uçak kazaları ve haberlerde yer alan olaylar bu durumu daha da kafa karıştırıcı hale getirebiliyor. Peki bir yolcu kötü niyetli bir şekilde kapıyı açmaya çalışsa ne olur? Ya da acil çıkış kapıları gerçekten açılabilir mi? İşte yanıtlar...

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