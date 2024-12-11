Havadayken Uçak Kapıları Açılabilir mi? Gerçekten Korkulacak Bir Durum mu?
Havadayken Uçak Kapıları Açılabilir mi? Gerçekten Korkulacak Bir Durum mu?
Uçaklarda uçuş sırasında kapıların açılması neredeyse imkansız. Bu soru pek çok yolcunun kafasında uçuştan önce beliren bir tedirginlik kaynağı olsa da teknik açıdan uçak kapıları son derece güvenli bir şekilde tasarlanmış. Ancak buna rağmen bazı uçak kazaları ve haberlerde yer alan olaylar bu durumu daha da kafa karıştırıcı hale getirebiliyor. Peki bir yolcu kötü niyetli bir şekilde kapıyı açmaya çalışsa ne olur? Ya da acil çıkış kapıları gerçekten açılabilir mi? İşte yanıtlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçak kapılarının açılması uçuş sırasında neredeyse imkansızdır. Modern yolcu uçaklarının kapıları dışarıdaki atmosfer basıncı uçuş irtifasına yükseldikçe içerideki kabinle kıyaslandığında çok daha düşük olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kabin içi basıncın dışarıya göre daha yüksek olması kapıların dışarıya doğru sıkıca kapanmasına neden olur. Yani uçak irtifa kazandıkça içeriden açılacak bir kapı basınç farkı yüzünden neredeyse gövdeye yapışır.
Bir yolcunun bu kapıyı açmaya gücü yetmez. Gerçekten uçak içinde bir yolcu kapıyı açmak istese bile buna fiziksel olarak izin verilmez. Uçak basınca karşı dayanıklı şekilde tasarlanmış olduğundan içerideki basınç dışarıdan çok daha yüksek olduğu için kapılar dışarı doğru itilir.
Özetle uçuş esnasında kapıların açılması mümkün değil. Hatta uçak hızla ilerlerken kapıları açmak 800-900 km/saat hızla hareket eden bir uçağın içinde neredeyse imkansız hale gelir.
Peki ya acil çıkış kapıları? Acil çıkış kapıları uçağın iniş yapmaya başlamasından önce ya da uçağın yere tam olarak inmesinin ardından açılabilir. Bu kapılar uçağın her iki tarafında da bulunan acil durumlarda hızlı bir şekilde yolcu tahliye etmeye yönelik özel kapılardır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak uçuş sırasında uçak henüz havadayken bu kapılar açılmak üzere tasarlanmamıştır. Kapıların sistemleri yalnızca uçak yerdeyken devreye girer. Bir başka merak edilen konu da kabin basıncının düşmesi durumudur.
Eğer uçuş sırasında kabin basıncı aniden düşerse teorik olarak uçağın kapılarını açmak mümkün olabilir. Ancak bu durum son derece nadir olup uçuş güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturur.
Uçuş sırasında dışarıdaki hava basıncının kabine eşitlenmesi büyük riskler doğurur fakat yine de bu gibi acil durumlarda bile uçak kapılarının açılması için gereken kuvvet ve şartlar çok fazla yüksektir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın