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Ubisoft Doğruladı: Assassin's Creed Remake Projeleri Geliştirme Aşamasında!

Ubisoft Doğruladı: Assassin's Creed Remake Projeleri Geliştirme Aşamasında!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 22:19

Ubisoft tarafından Assassin's Creed Remake projeleri için resmî bir açıklama geldi.

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Açıklamalar, Ubisoft CEO'sundan geldi.

Açıklamalar, Ubisoft CEO'sundan geldi.

Yves Guillemot, Ubisoft resmî sitesi üzerinden bir soru cevap yayınladı. Bu sorulardan birisi de Ubisotf'un geçmiş markalarıyla ilgiliydi. Yves, bu soruya verdiği cevap ile birlikte remake projelerine yeşil ışık yaktıklarını da duyurmuş oldu.

Ubisoft, eski Assassin's Creed oyunlarını diriltmekte kararlı.

Ubisoft, eski Assassin's Creed oyunlarını diriltmekte kararlı.

Yapılan açıklamaya göre Ubisoft, bazı Assassin's Creed oyunlarını yeniden elden geçiriyor. Halihazırda devam eden bu yenileme projelerine hangi oyunların dahil olduğu ise henüz bilinmiyor.

Daha önce de söylentiler çıkmıştı.

Daha önce de söylentiler çıkmıştı.

Daha önce Ubisoft cephesinden birçok söylenti ortaya atılmıştı. Özellikle Assassin's Creed 4 için ciddi bazı söylemler gündemde yer tutmuştu. Serinin en sevilen oyunlarından olması nedeniyle Black Flag'in yeniden yapılması çok da sürpriz olmaz. Bunun haricinde serinin ilk oyununun da yeniden yapım aşamasında olduğu söylentileri çıkmıştı.

Daha sık Assassin's Creed göreceğiz.

Daha sık Assassin's Creed göreceğiz.

Yves Guillemot'un açıklamalarına göre artık daha sık Assassin's Creed oyunu göreceğiz. Tabii, Guillemot'a göre her oyun farklı bir deneyim vadedecek. Son zamanlarda piyasaya sürülen Assassin's Creed oyunlarının birbirine bir hayli benzemesi, bu vaat konusunda akılda soru işaretleri bırakıyor.

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