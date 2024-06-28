Ubisoft Doğruladı: Assassin's Creed Remake Projeleri Geliştirme Aşamasında!

Daha önce Ubisoft cephesinden birçok söylenti ortaya atılmıştı. Özellikle Assassin's Creed 4 için ciddi bazı söylemler gündemde yer tutmuştu. Serinin en sevilen oyunlarından olması nedeniyle Black Flag'in yeniden yapılması çok da sürpriz olmaz. Bunun haricinde serinin ilk oyununun da yeniden yapım aşamasında olduğu söylentileri çıkmıştı.