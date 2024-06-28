Ubisoft Doğruladı: Assassin's Creed Remake Projeleri Geliştirme Aşamasında!
Ubisoft Doğruladı: Assassin's Creed Remake Projeleri Geliştirme Aşamasında!
Ubisoft tarafından Assassin's Creed Remake projeleri için resmî bir açıklama geldi.
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Açıklamalar, Ubisoft CEO'sundan geldi.
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Ubisoft, eski Assassin's Creed oyunlarını diriltmekte kararlı.
Daha önce de söylentiler çıkmıştı.
Daha sık Assassin's Creed göreceğiz.
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