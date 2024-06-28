Oyunlarda Manzara Severlere Özel: Manzarası Karşısında Saatlerce Çay İçebileceğiniz 12 Oyun
Oyunlarda Manzara Severlere Özel: Manzarası Karşısında Saatlerce Çay İçebileceğiniz 12 Oyun
Yoğun hayatın stresinden kaçıp huzur dolu anlar arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yazıda, sizi büyüleyecek manzaralar sunan ve karşısına geçip çayınızı yudumlayabileceğiniz 12 harika oyunu listeledik. İster doğanın güzelliklerine hayran kalın, ister fantastik dünyalarda kaybolun, bu oyunlar size hem görsel bir şölen hem de ruhunuza iyi gelecek anlar vaat ediyor. Hadi, çayınızı hazırlayın ve birlikte bu manzaralı oyunlara göz atalım!
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1. The Witcher 3: Wild Hunt
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2. The Elder Scrolls V: Skyrim
3. Red Dead Redemption 2
4. No Man's Sky
5. Horizon Zero Dawn
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6. Ghost of Tsushima
7. Assassin's Creed Odyssey
8. Firewatch
9. Journey
10. Stardew Valley
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