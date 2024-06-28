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Oyunlarda Manzara Severlere Özel: Manzarası Karşısında Saatlerce Çay İçebileceğiniz 12 Oyun

etiket Oyunlarda Manzara Severlere Özel: Manzarası Karşısında Saatlerce Çay İçebileceğiniz 12 Oyun

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 17:03

Yoğun hayatın stresinden kaçıp huzur dolu anlar arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yazıda, sizi büyüleyecek manzaralar sunan ve karşısına geçip çayınızı yudumlayabileceğiniz 12 harika oyunu listeledik. İster doğanın güzelliklerine hayran kalın, ister fantastik dünyalarda kaybolun, bu oyunlar size hem görsel bir şölen hem de ruhunuza iyi gelecek anlar vaat ediyor. Hadi, çayınızı hazırlayın ve birlikte bu manzaralı oyunlara göz atalım!

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1. The Witcher 3: Wild Hunt

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt'ın maceraları kadar, Velen'in yeşil çayırları, Skellige'nin karlı dağları ve Toussaint’in üzüm bağları da sizi büyüleyecek. Rivialı Geralt olarak her köşede bir anı yakalayın, fotoğraf modunu açın ve çayınızı yudumlayın!

2. The Elder Scrolls V: Skyrim

2. The Elder Scrolls V: Skyrim

Tamriel’in büyüleyici topraklarında yolculuk yaparken, Skyrim’in karla kaplı dağları, derin vadileri ve görkemli auroraları karşısında kendinizi kaybedeceksiniz. Dovahkiin olup bir tepenin üzerine çıkın, manzarayı izleyin ve çayınızı keyifle için.

3. Red Dead Redemption 2

3. Red Dead Redemption 2

Vahşi Batı'nın geniş topraklarında at sırtında dolaşırken, güneşin batışını izlemek kadar huzur verici bir şey olamaz. Çayınızı yudumlarken kovboy şarkıları size eşlik edecek, Montana'nın muhteşem doğasında kaybolun.

4. No Man's Sky

4. No Man's Sky

Sonsuz evrende yolculuk yaparken her gezegenin kendine has manzarasıyla büyüleneceksiniz. Egzotik bitki örtüsü, renkli gökyüzleri... Uzayın derinliklerinde huzur dolu anlar yaşamak için ideal.

5. Horizon Zero Dawn

5. Horizon Zero Dawn

Aloy ile maceraya atıldığınız bu dünyada, antik kalıntılar ve doğal güzellikler sizi bekliyor. Her yüksek noktadan görebileceğiniz manzaralar, çay keyfinize eşlik edecek. Dağların zirvelerinden güneşin doğuşunu izleyin ve huzur bulun.

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6. Ghost of Tsushima

6. Ghost of Tsushima

Samuray ruhunu yaşarken Japonya'nın muhteşem doğasında kaybolmaya ne dersiniz? Tsushima Adası'nın çiçek açmış kiraz ağaçları, sakin göletleri ve sisli dağları eşliğinde çay seremonisi yapmak müthiş olmaz mıydı?

7. Assassin's Creed Odyssey

7. Assassin's Creed Odyssey

Antik Yunan'ın tarihi ve doğası sizi alıp başka diyarlara götürecek. Ege Denizi'nin masmavi suları, eski tapınaklar ve zeytin ağaçları arasında dolaşırken çayınızı yudumlayın. Antik dünyada huzur bulmanın keyfini çıkarın.

8. Firewatch

8. Firewatch

Wyoming ormanlarının ortasında bir gözlem kulesinde çalışıyorsunuz. Gizemli bir hikaye ve huzur dolu manzaralar sizi bekliyor. Ormanın derinliklerindeki sessizlik ve doğanın sesi eşliğinde çay keyfi yapmak harika bir fikir!

9. Journey

9. Journey

Çölün ortasında tek başınıza bir yolculuk... Sade ama bir o kadar da etkileyici görselleriyle huzur bulabileceğiniz bir oyun. Kum tepeleri ve uzaklarda görünen dağlar arasında ilerlerken meditasyon gibi bir deneyim yaşayacaksınız.

10. Stardew Valley

10. Stardew Valley

Kendi çiftliğinizi kurup doğanın tadını çıkarmak mı? İşte Stardew Valley tam size göre! Çayınızı yudumlarken ağaçların rüzgarla dansını izleyin. Sakin bir köy hayatı, huzur dolu gün batımları ve dost canlısı komşularla dolu bu dünyada rahatlayın.

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11. Far Cry 5

11. Far Cry 5

Montana'nın vahşi doğasında geçen bu oyun, manzaralarıyla göz dolduruyor. Ormanların derinliklerinde, nehir kenarında veya dağların zirvesinde çayınızı yudumlarken huzuru bulacaksınız. Doğal güzellikler içinde kaybolmak için ideal.

12. Sea of Thieves

12. Sea of Thieves

Korsanlık yaparken bile manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz. Açık denizde yol alırken güneşin batışını izlemek bir başka! Denizlerin maviliğinde, adaların egzotik güzelliklerinde kaybolun ve çayınızın tadını çıkarın.

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